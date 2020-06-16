USAID оголосило умови відбору 25 громад для участі у Програмі «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»

У понеділок, 15 червня, у прес-центрі Українського кризового медіа-центру Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило умови конкурсного відбору 25 об’єднаних громад для участі у Програмі USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). У конкурсі можуть взяти участь громади Чернівецької, Чернігівської та Запорізької областей. Заявки прийматимуть до 20 липня 2020 року. Участь у Програмі DOBRE допоможе об’єднаним територіальним громадам ефективно реагувати на пріоритети громадян завдяки належному управлінню ресурсами, підвищенню якості комунальних послуг, стимулюванню місцевої економіки та посиленню залучення громадян.
«USAID є багаторічним партнером України у процесі поліпшення місцевого самоврядування та забезпечення кращих умов життя для українців. Протягом декількох років ми підтримуємо законодавчу та фіскальну децентралізацію. Зараз, ми працюємо над розвитком нових об’єднаних територіальних громад України у рамках Програми DOBRE, – зазначила виконуюча обов’язки місії USAID Сюзан Кутор, – Насьогодні, допомога USAID надається у 75 об’єднаних територіальних громадах у семи областях, де проживають 850000 мешканців. Багато із цих громад стали взірцевими у галузі місцевого самоврядування в Україні. Ми бачимо прогрес, який досягнули ці об’єднані територіальні громади. Ми отримали багато запитів від інших громад та областей щодо участі у Програмі USAID DOBRE. І ми їх почули. Тож я із задоволенням оголошую сьогодні, що USAID надасть додаткові 17 мільйонів доларів Програмі DOBRE для розширення зусиль для співпраці із додатковими 25 об‘єднаними громадами у трьох нових цільових областях: Чернігівській, Чернівецькій та Запорізькій. Це збільшить кількість громад, яким USAID надає допомогу до 100, та областей, у яких працює Програма DOBRE. Окрім того, DOBRE розпочне підтримку розробки ініціатив конкретних положень на національному рівні. Мета – зробити децентралізацію повсюдною реальністю в Україні».
Протягом наступних двох тижнів Програма DOBRE проведе додаткові інформаційні онлайн-зустрічі для представників громад трьох областей.
«Протягом наступних декількох тижнів відбуватимуться онлайн-презентації для громад, щоб презентувати Програму DOBRE та пояснити компоненти процесу подання заявки. Громадам потрібно подати аплікаційну форму для участі у Програмі DOBRE. Прийом заявок триватиме до 20 липня, – розповів директор Програми DOBRE Беррі Рід, – Це мають бути існуючі громади, які є у перспективному плані області. Після розгляду аплікаційних форм, буде створено список претендентів, здійснено другий етап відбору та проведено співбесіди із представниками громад. Кожна громада повинна пройти тестування. Після їх результатів буде відбір 25 фіналістів. Визначення фіналістів відбудеться після місцевих виборів».
«Програма DOBRE дуже своєчасно з’явилася в Україні – саме на тому етапі, коли ми розгортали реформу з децентралізації. В Україні дуже багато працює проєктів міжнародної технічної допомоги. Кожен має свій почерк і стиль роботи. Програма DOBRE вибрала дуже ефективну форму – вона не просто говорить і підтримує процес децентралізації та інших реформ, а працює з конкретними громадами і на прикладі підтримки їхньої діяльності, на прикладі того, що можна зробити в умовах формування спроможних громад, доводить ефективність самої реформи. Результати Програми DOBRE є дуже ефективними, адже завдяки Програмі громади почали працювати більш системно, отримувати кращі результати, і це є нашим спільним результатом», – зазначив В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій України.
«Тридцять а то сорок відсотків робочого часу у нас займає програма DOBRE, і я тим дуже тішуся. Це не тільки моя думка, а і моєї команди. Наші люди змінилися – розширили світогляд. Зараз я виходжу в ефір з одного з наших спільних проєктів з Програмою DOBRE – культурний центр Єловицьких. Його ми відкрили минулого року, і цей простір зробив великий прорив серед нашої молоді. І це я можу сказати з гордістю. Не минуло року після відкриття центру, і враховуючи навіть пандемію, близько 6000 людей нас вже відвідали. Це кожен другий житель нашої громади. Тут є події для молоді, для срібного покоління, у нас багато чого відбувається завдяки тому, що прийшла програма DOBRE і нас зарядила», – розповів Роман Казновецький, голова Лановецької обʼєднаної громади Тернопільської області.
Для участі у конкурсному відборі Програми USAID DOBRE, громадам необхідно ознайомитися із умовами відбору та заповнити заявку – завантажити документи тут.
Прес-центр УКМЦ