Володимир Костюк став спікером ювілейного саміту лідерів Глобального договору ООН

Виконавчий директор «Фармак» розповів про важливість інституцій та партнерства в подоланні наслідків, спричинених COVID-19.
15–16 червня 2020 року відбувся Саміт лідерів Глобального договору ООН «Recover better, Recover stronger, Recover together», присвячений 20-річчю найбільшої ініціативи, спрямованої на досягнення цілей сталого розвитку та підтримку соціально відповідальних компаній у всьому світі.
Цього року захід вперше пройшов онлайн, ставши доступним для всіх стейкхолдерів. У Саміті лідерів Глобального договору взяли участь понад 12 тисяч учасників зі 193 країн і 21 агенції ООН. Це найбільша бізнес-подія ООН.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав COVID-19 «найбільшим випробуванням, з яким ми зіткнулися разом із моменту створення Організації Об’єднаних Націй». Світова економіка потребує відновлення та переосмислення підходів. Лідери Глобального договору ООН здатні спільними зусиллями виробити новий курс, за допомогою якого вдасться протистояти актуальним для всього людства викликам.
«Ми як члени Глобального договору ООН розуміємо важливість об’єднання бізнесу для процвітання та миру на Землі. На сьогодні цілі Глобального договору ООН особливо гостро стоять на порядку денному. В умовах пандемії значення партнерства на різних рівнях суттєво зросло. Найбільш прогресивними є такі взаємодії – бізнес і держава, бізнес і бізнес, бізнес і громадські організації. В Україні більшість лікарень забезпечуються за державні кошти. У період пандемії в держави не було можливості оперативно відреагувати на зростання попиту на специфічне обладнання та медикаменти. Тоді до розв’язання державних завдань доєднався бізнес. Лише “Фармак” разом із благодійним фондом родини Жебрівських забезпечив апаратами ШВЛ, ліками, захисними костюмами, дезінфекторами, цифровою ультразвуковою діагностичною системою та іншим обладнанням палати інтенсивної терапії 17 лікарень різних областей України і військовий шпиталь. Держава також повела себе як партнер. Було спрощено реєстрацію лікарських засобів, необхідних для боротьби із пандемією, введено нульову ставку акцизного податку на спирт, що використовується для виробництва дезінфекторів. Імпорт медичних препаратів для боротьби із коронавірусом, згідно із законом, проводиться в першу чергу, без мит та податків. Власна фармацевтика – запорука безпеки та незалежності держави. Європа, США пішли шляхом імпортозаміщення. Але не можна повністю закриватися від світу. Ліки не мають кордонів. “Фармак” забезпечує лікарськими засобами український ринок і експортує їх у більш ніж 20 країн. Один наш препарат, що допомагає в боротьбі з ускладненнями від COVID-19, ми постачаємо до Швеції, Великобританії та інших країн. Нам дозволили зробити це, тому що наше виробництво сертифіковане за системою європейської якості. Це приклад партнерства в ім’я спільної мети – перемоги над коронавірусом», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак» під час виступу.
ДОВІДКА
«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в усіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – приблизно сто лікарських засобів.
Компанія щорічно реінвестує в розвиток приблизно 95% прибутку. За останні п’ять років інвестиції «Фармак» у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд грн. “Фармак” щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки 15 млн доларів
Розширення виробництва за останні 5 років дало змогу збільшити обсяг виготовленої продукції на 35%. У 2015 році «Фармак» відкрив власне виробництво субстанцій у м. Шостка. Приблизно 20% субстанцій для лікарських засобів компанії виготовляються на заводі, що свідчить про вертикальну інтеграцію «Фармак». Інвестиції в будівництво заводу з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) у місті Шостка становлять 40 млн доларів США. З них 500 тис. євро пішли на сучасні очисні споруди.
Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 242 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів. На виробництві впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
За версією журналу «ТОП 100» компанія «Фармак» очолила рейтинг інноваційних лідерів галузі у 2019 році. Впровадження сучасних технологій, передового обладнання та інноваційних підходів у виробничу й управлінську діяльність «Фармак» – багаторічна філософія компанії й основна конкурентна перевага. На підприємстві працюють 2700 співробітників. Фармаківці отримують конкурентну та прозору заробітну плату, яку щорічно коригують на основі міжнародних оглядів заробітних плат. За 5 років середня зарплата зросла у 2,5 раза та щорічно збільшується на 15%.
Збереження й розвиток наукового потенціалу країни – одна з ключових цілей компанії. «Фармак» із 2013 року щорічно проводить міжнародну «Школу молодого науковця». Компанія співпрацює із шістьма провідними вишами країни. Також 2020 року було підписано меморандум із Малою академією наук України.
Місія компанії – робити доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою. У 2019 році було впроваджено у виробництво 20 нових продуктів. «Фармак» розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі та випустив ліки в новому для себе портфелі пульмонології. У 2018 було відкрито нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції сягнули 20 млн євро. Для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів і збільшення доступності лікарських препаратів «Фармак» бере активну участь у програмі «Доступні ліки» з часткою 13,7%.
«Фармак» поділяє цілі глобального договору ООН, які покликані вдосконалити якість життя людей і підвищити соціальну відповідальність бізнесу в інтересах суспільства. «Фармак» став першою українською фармацевтичною компанією, яка приєдналася до ГД ООН.
Збільшуючи виробничі потужності, компанія намагається мінімізувати вплив на довкілля. За 2019 рік споживання електроенергії зменшилося на 10%; газу на 20% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року.
Розуміючи важливість глобальних кліматичних змін на планеті та впливу людини на екологію, «Фармак» створив навчальну програму «Екошкола» для учнів 8–11 класів. Школярі, здобувши необхідні знання на освітній платформі, можуть створити для своєї школи проєкт, спрямований на ощадливе використання природніх ресурсів, і виграти грант на його реалізацію.
Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак»
Філя Жебровська, голова Наглядової ради АТ «Фармак»