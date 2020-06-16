За користування надрами запорізькі підприємства сплатили майже 148 мільйонів гривень рентних платежів

За користування надрами запорізькі підприємства сплатили майже 148 мільйонів гривень рентних платежів

За п’ять місяців 2020 року від запорізьких добувних компаній бюджети отримали майже 148 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами. Як  повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, зі сплаченої суми до державного бюджету надійшло 102,4 мільйона, до місцевих скарбниць – 45,3 мільйона гривень рентної плати.

Так, найбільшу сплату забезпечили суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів – понад 129 мільйонів. Добувачі м. Запоріжжя перерахували 5,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 3 мільйони, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 3,3 мільйона, Запорізького району – майже 2 мільйони, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 1,7 мільйона гривень.

На даний час у Запорізькій області нараховується 554 підприємства, які сплачують ренту за користування надрами державного значення та 9 платників рентної плати за користування надрами місцевого значення.

Разом з тим, з початку року 476 компаній і підприємців забезпечили до бюджетів 76,4 мільйона гривень плати за спеціальне використання води, у тому числі до державної казни – 42 мільйони, до бюджетів громад – 34,4 мільйона.

 

Економіка