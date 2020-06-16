Запоріжці сплатили чверть мільярда гривень військового збору

За п’ять місяців платники податків Запорізького регіону спрямували до державного бюджету 250 мільйонів гривень військового збору (не враховуючі дані великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом 2019 року запоріжці збільшили відрахування на 10 мільйонів або на чотири відсотки.
Керівник податкової служби області зазначив, що у поточному році динаміка щомісячної сплати збору зросла на два мільйони і склала 50 мільйонів гривень.
Найбільші суми у січні-травні надійшли від представників бізнесу і мешканців м. Запоріжжя – 128,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 41 мільйон, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 22 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 16 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 7,7 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 6,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 6,7 мільйона тощо.
Всього у Запорізькій області нараховується 49 тисяч платників військового збору.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від нарахованої суми доходу. Військовий збір утримують та сплачують до бюджету роботодавці, які виплачують доходи, та податкові агенти. У разі отримання інших доходів (у тому числі іноземних), з яких не сплачено збір, відповідальним за його перерахування є сам платник.
Головне управління ДПС у Запорізькій області