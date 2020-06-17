Підприємці Запоріжжя та області сплатили майже 618 мільйонів гривень єдиного податку

З початку року представники бізнесу на спрощеній системі оподаткування спрямували до бюджетів Запорізької області майже 618 мільйонів гривень єдиного податку.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком надходження від фізичних осіб-підприємців, підприємств та агровиробників зросли на 48 мільйонів або на 8,4 відсотка. Зокрема, ФОПи сплатили майже 445 мільйонів гривень єдиного податку, що на 53,7 мільйона більше, ніж торік. Від сільгосппідприємств надійшло 87,6 мільйона, від юридичних осіб – 85,3 мільйона.
До бюджету міста Запоріжжя надійшло майже 350 мільйонів гривень єдиного податку, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 62 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 47 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 23,4 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 22,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 21,3 мільйона тощо.
Нагадуємо про останні зміни для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Відповідно до Закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX, починаючи з 2 квітня, для підприємців-єдинників збільшено ліміти отриманих доходів: для 1 групи – до 1 млн грн (було 300 тис. грн), для 2 групи – до 5 млн (було 1,5 млн грн), для 3 групи – до 7 млн грн (було 5 млн).