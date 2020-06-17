Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №22-23 від 11-18.06.20

Друзі! У четвер, 18 червня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні свята українських медиків.
Дякуємо медикам за роботу! – це гасло нині шириться серед українців. Саме цю професію А. П. Чехов назвав подвигом. Воїни медичної справи зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією COVID-2019. Ризикуючи власним життям, вони тримають коронавірусний удар, захищаючи людство від вимирання. Нехай нашу вдячність почують всі, хто бореться за людські життя та майбутнє без епідемії!
Користуючись нагодою, нагадаємо, що терміни проведення передплатної кампанії на місцеві видання (обласні, міські, районні) в строки, визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному
Оформити передплату можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш перший лот – лялька-мотанка «Птах Щастя» – це оберіг на щастя, радість, удачу. Лялька-мотанка «Птах Щастя» виготовлена у чорно-червоній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, дерев’яні бусини. Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця до 21 червня 2020 року на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Новопризначений голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін з першого дня роботи демонструє зашкальну продуктивність. З чого б це? Дізнайтесь із нашої публікації
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Чому на нещодавній позачерговій 37-ій сесії облради забули про інтереси родин загиблих воїнів АТО і як виправити ситуацію? Про це у нашому репортажі із сесійної зали.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Карантин послаблено – автотранспортне пасажирське сполучення поновлено. Куди можна виїхати з автовокзалу і автостанцій Запоріжжя? Графік руху автобусів у газеті ПравдаЗП
Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Курортний сезон. Кирилівка, Приморськ, Бердянськ. Генічеськ – де саме відпочивати, обираєте ви, а ми розповідаємо про принади курортних містечок. Деталі – у нашій газеті
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю проте, як гадюка вполювала карася і тут же ним поснідала. Де таке можна побачити на Запоріжжі? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.