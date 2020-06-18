Марафон «Рука підтримки» триває! Шануємо наших перших благодійників!

В рамках Всеукраїнського руху «Журналісти – важливі!», започаткованого Національною спілкою журналістів України, Запорізька обласна організація НСЖУ проводить Благодійний Марафон «Рука підтримки», на допомогу регіональнім журналістам, які працюють в умовах епідемії.
Адже завдяки медійникам, мешканці регіону мають доступ до правдивої інформації про перебіг CОVID-19 в Запорізький області та про актуальні події, що відбуваються в регіоні. Наші колеги ризикують здоров’ям та життям, виконуючи свої професійні обов’язки в таких важких умовах. Однак жодне видання – від районних, міських – до обласних ЗМІ не закрилося на час карантину. Журналісти продовжують працювати.
Саме медійникам, які працюють в умовах карантину, а також ветеранам журналістики, що опинилися в нелегкій фінансовій ситуації, і будуть спрямовані кошти, зібранні під час Благодійного Марафону «Рука підтримки».
Звертаючись за допомогою до благодійників, до наших партнерів і друзів, ми розуміли, що й вони через CОVID-19 опинилися в складній ситуації. Але, не дивлячись на це, рука підтримки виявилася міцною і надійною, а серця – небайдужими до наших проблем. Завдяки учасникам нашого Благодійного Марафону ми реально відчули життєдайність гасла: «Журналісти – важливі!», відчули, що наша робота потрібна суспільству.
У Благодійному Марафоні вже взяли активну участь і відгукнулися першими:
– БФ «Соціальні програми ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
– Топливна компанія «ZOG»
– Запорізький Національний університет (ректор – професор Микола Фролов)
– ЗАТ «Запорізький інструментальний завод» (голова наглядової ради Олексій Литвин)
– ПОП «Агрофірма «Злагода» Василівського району (керівник – депутат обласної ради Катерина Луценко)
– ФГ «АГРОТРОЯ» Запорізького району (керівник Віталій Куриленко)
– Голова Токмацької райадміністрації Олена Шевченко
– приватні особи
Щиро дякуємо вам, дорогі друзі і партнери за вашу безкорисливу допомогу! Ми хочемо, щоб учасники марафону знали, наскільки важливою для нас є їх неоціненна допомога. Слова подяки і поваги їм висловлюють журналісти, ветерани-медійники за активну соціальну позицію, за готовність простягнути руку підтримки тим, хто цього потребує.
Ще раз підкреслимо, що це тим більш дорого коштує, що у всіх благодійників є нині чимало проблем і труднощів, викликаних ситуацією з карантином. Але тим не менш, всі вони живуть за принципом: «Поспішай творити добро!» Саме цим і сильні наше суспільство і наша Україна, саме це – запорука того, що разом ми здолаємо всі труднощі на шляху до соціально стабільного, гармонійного життя, до розвитку і добробуту.
Благодійний Марафон триває! Щиро просимо й інших небайдужих людей відгукнутись й підтримати запорізьких журналістів!
Правління ЗОО НСЖУ