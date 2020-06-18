Запоріжці задекларували два мільярди гривень доходів

Упродовж січня-травня 2020 року запоріжці подали 36 762 декларації про майновий стан і доходи за минулий рік. Із загальної кількості звітів 33 504 – із податковими зобов’язаннями.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, громадяни задекларували 2 мільярди гривень доходів, отриманих у 2019 році. За результатами сплати податкових зобов’язань до бюджетів надійде майже 94 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 13,7 мільйона військового збору.
Найактивніше декларували доходи громадяни, які у минулому році продавали власну сільськогосподарську продукцію – 24403. Про отримання спадщини було подано 1342 декларації, від продажу нерухомості надійшло 1172 звіти, від надання в оренду нерухомого майна – 946, від продажу рухомого майна – 821 тощо.
Крім того, з початку року в регіоні збільшилась кількість мільйонерів – їх стало 111. Задекларовані доходи сягнули понад 500 мільйонів гривень. Найбільші суми запорізькі мільйонери отримали від відчуження корпоративних прав (інвестиційні прибутки), провадження незалежної професійної діяльності та іноземних доходів.
Зокрема, мешканець Запорізької області задекларував майже 6 мільйонів гривень від продажу корпоративних прав. З цієї суми до бюджету сплачено 1 мільйон 63 тисячі гривень ПДФО та 88 тисяч гривень військового збору.
Нагадаємо, цього року громадяни можуть задекларувати доходи до 1 липня 2020 року. Це визначено Законом України від 17.03.2020 р. №533 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших заходів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”. Податкові зобов’язання, визначені у деклараціях, мають бути сплачені до першого жовтня 2020 року.