21 червня в Україні вдруге відзначають важливе гендерне свято – День батька

День батька, як і День матері, відзначається зараз у багатьох країнах сучасного світу. Його ініціювала Сонора Смарт в 1909 р. Після народження шостої дитини в сім’ї, її мати померла і батько один виховував шість дітей. Зовсім скоро цю ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році. Цю ініціативу підтримали Велика Британія та Нідерланди, Франція та Китай, пізніше приєдналися й інші країни.
В Україні День батька став офіційним святом у 2019 р. з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.
З якими проблемами стикаються чоловіки в Україні?
Проблеми чоловіків:
- В Україні середня тривалість життя чоловіків на 10 років менша від тривалості життя жінок. У 4 рази більша в порівнянні з жінками смертність чоловіків працездатного віку (28 – 45 років).
- Суїцид панує переважно серед чоловіків (80% ).
- Туберкульоз (70%) – переважно чоловіча хвороба.
- Збільшення чисельності чоловіків, залежних від тютюну, алкоголю, наркотиків, азартних ігор.
- В’язниці переповнені чоловіками (понад 90%), що породжує низку проблем, серед чоловіків найбільше випадків насильницької поведінки.
- Проблема маргіналізації чоловіків внаслідок припинення їх професійної діяльності через обставини, що від них не залежать.
- Право батька опікуватись дитиною часто порушується на практиці.
Чи легко бути батьком в Україні?
Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував інформацію до такого важливого гендерного свята, як День батька.
- На відміну від одиноких матерів, які з 1992 р. мали правовий статус, який надавав пільги, тільки у червні 2018 року під час розгляду касаційної скарги Верховний суд прийняв рішення, яким ототожнив поняття «одинокий батько» з поняттям «одинока матір». Відповідно набули чинності майже усі законодавчі акти, що стосуються «одиноких батьків». Немає точної офіційної інформації щодо одиноких батьків.
- Сьогодні в Україні одинокі батьки об’єднуються у різні громадські організації, аби захистити свої права. Часто в судах керуються гендерними стереотипами, що догляд за дитиною – справа суто жіноча, не враховуючи фактичного стану справ. Навіть всесвітньо відомий актор і батько шести дітей (як рідних, так і прийомних) Бред Пітт стикнувся з такою проблемою після розлучення. Зараз всіх дітей виховує Анжеліна Джолі.
- Враховуючи, що в Україні близько 30% жінок виховують дитину самостійно, важливою є роль дідуся в житті дитини. Так як середній вік життя чоловіків – 66 років (на 10 років менший, ніж вік жінок), це значно зменшує можливість чоловіків бути як батьком, так і дідусем.
- За даними Міністерства соціальної політики, лише 3% відпусток по догляду за дитиною були оформлені на чоловіків, хоча процедура як для жінок, так і для чоловіків одинакова. Зокрема, колишній Посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом розділив відпустку по догляду за дітьми разом зі своєю дружиною та відзначав неодноразово про важливість ролі батька у вихованні дитини на національних заходах, зокрема, Українських Жіночих Конгресах, гендерних форумах. Зараз фонд «Єдність» за майбутнє» отримав інформацію, що один із секретарів об’єднаних територіальних громад у Донецькій області вчинив так само, як і Посол Швеції та зараз доглядає за дитиною.
Цікавий факт про батьківство: у племені ака у Центральноафриканській республіці за маленькими дітьми наглядають батьки, у той час як їхні матері виходять на полювання. Чоловіки заспокоюють немовлят, купають їх і граються з ними.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2020/06/18/fathers-day-in-ukraine/
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.