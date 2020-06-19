Мистецький проект до дня медичних працівників проект “Низький Вам уклін, лікарі”!

Мистецький проект до дня медичних працівників проект "Низький Вам уклін, лікарі"!

До професійного свята медиків,яким зараз особливо складно на передовій боротьби з коронавірусом COVID-19, і був задуманий та реалізований цей проект.
Василь Радченко написав пісню – «Низький Вам уклін, лікарі». Співачка і телеведуча, народна артистка України Оксана ПЕКУН разом із своїми колегами – зіркама української естради – здійснила музичну колаборацію (флешмоб) цієї пісні.
“VG studio” Ігоря Добрянського забезпечила технічну реалізацію цього проекту: запис і зведення фонограм, монтаж відеоматеріалу.
Величезна вдячність нашим артистам – зіркам української естради, котрі миттєво відгукнулися на пропозицію Оксани Пекун підготувати музичний дарунок нашим медикам. Більше того, частина з них в умовах карантину самостійно прописала свої голоси, відзняла відео та надіслала аудіо – і відеоматеріал для кінцевого зведення і монтажу на «VG студію».
Таким чином сформувалася потужна команда, серед яких: семеро народних артистів, троє заслужених артистів, заслужений діяч мистецтв України і чимало інших популярних співаків – улюбленців мільйонів шанувальників української пісні.
Отже, слова і музика Василя Радченка – «Низький Вам уклін, лікарі».
 
Співають:
Іван Попович, Віктор Павлік, Оксана ПЕКУН, Тетяна Піскарьова, Ольга Сумська і Віталій Борисюк, Анатолій Гнатюк, BIG-BOSS, Катерина Бужинська, Василь Радченко, Максим Новицький, ансамбль «Лісапетний батальйон», Алла Попова, Василь Мельникович (“Гуцул-хуліган”), Ігор Добрянський(” Van-Gog”), Олег Шак, Оксана Стебельська.
 
Послухати нову пісню і переглянути відео можна на офіційному YouTube-каналі Оксани ПЕКУН.
 
PR-служба Народної артистки України
Оксани ПЕКУН

 

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