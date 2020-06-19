Мистецький проект до дня медичних працівників проект “Низький Вам уклін, лікарі”!

До професійного свята медиків,яким зараз особливо складно на передовій боротьби з коронавірусом COVID-19, і був задуманий та реалізований цей проект.
Василь Радченко написав пісню – «Низький Вам уклін, лікарі». Співачка і телеведуча, народна артистка України Оксана ПЕКУН разом із своїми колегами – зіркама української естради – здійснила музичну колаборацію (флешмоб) цієї пісні.
“VG studio” Ігоря Добрянського забезпечила технічну реалізацію цього проекту: запис і зведення фонограм, монтаж відеоматеріалу.
Величезна вдячність нашим артистам – зіркам української естради, котрі миттєво відгукнулися на пропозицію Оксани Пекун підготувати музичний дарунок нашим медикам. Більше того, частина з них в умовах карантину самостійно прописала свої голоси, відзняла відео та надіслала аудіо – і відеоматеріал для кінцевого зведення і монтажу на «VG студію».
Таким чином сформувалася потужна команда, серед яких: семеро народних артистів, троє заслужених артистів, заслужений діяч мистецтв України і чимало інших популярних співаків – улюбленців мільйонів шанувальників української пісні.
Отже, слова і музика Василя Радченка – «Низький Вам уклін, лікарі».
Співають:
Іван Попович, Віктор Павлік, Оксана ПЕКУН, Тетяна Піскарьова, Ольга Сумська і Віталій Борисюк, Анатолій Гнатюк, BIG-BOSS, Катерина Бужинська, Василь Радченко, Максим Новицький, ансамбль «Лісапетний батальйон», Алла Попова, Василь Мельникович (“Гуцул-хуліган”), Ігор Добрянський(” Van-Gog”), Олег Шак, Оксана Стебельська.
Послухати нову пісню і переглянути відео можна на офіційному YouTube-каналі Оксани ПЕКУН.
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PR-служба Народної артистки України
Оксани ПЕКУН