ЄС подовжує санкції на рік через незаконну анексію Криму і Севастополя

18 червня 2020 року Рада ЄС вирішила подовжити санкції у відповідь на незаконну анексію Російською Федерацією Криму та міста Севастополя до 23 червня 2021 року.
Чинні обмежувальні заходи стосуються заборони на імпорт до ЄС товарів, вироблених в Криму чи в Севастополі, а також на інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму чи в Севастополі. Окрім того, експорт певних товарів та технологій для кримських компаній чи для використання на території Криму в сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики і для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження Євросоюзу.
Як ідеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики від імені Євросоюзу від 16 травня 2020 року, Євросоюз продовжує не визнавати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацію і засуджувати таке порушення міжнародного права.
Контекст
Уперше санкції було запроваджено у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисно підірвати територіальну цілісність України та дестабілізувати ситуацію в країні. Інші обмежувальні заходи ЄС у відповідь на кризу в Україні включають економічні санкції проти окремих галузей російської економіки та індивідуальні обмежувальні заходи.
Рада ЄС вирішила подовжити санкції у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією до 23 червня 2021 року.
Обмежувальні заходи ЄС у відповідь на кризу в Україні
Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Україною (Європейська служба зовнішньої дії)
Представництво ЄС в Україні