Напередодні професійного свята Дня медичного працівника, у Запорізькому обласному перинатальному центрі відбулося «потрійне» чудо – у родині Наталії та Юрія Давиденків замість очікуваної двійні народилася трійня! Новину, що вагітна трійнею жінка дізналася тільки у нашому лікувальному закладі.
Мати почуває себе добре, новонародженими дівчатками опікуються у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.
Дома на дівчаток чекають чотири сестрички!
Колектив перинатального центру вітає батьків та щиро бажає здоров’я всій великій родині!
Потрійне чудо у Запорізькому обласному перинатальному центрі
Напередодні професійного свята Дня медичного працівника, у Запорізькому обласному перинатальному центрі відбулося «потрійне» чудо – у родині Наталії та Юрія Давиденків замість очікуваної двійні народилася трійня! Новину, що вагітна трійнею жінка дізналася тільки у нашому лікувальному закладі.