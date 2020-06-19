UA: ЗАПОРІЖЖЯ покаже Божественну літургію на полі Берестецької битви

UA: ЗАПОРІЖЖЯ покаже Божественну літургію на полі Берестецької битви

Цієї неділі, 21 червня, о 9:00 на суспільному телеканалі UA: ЗАПОРІЖЖЯ відбудеться трансляція Божественної літургії у Свято-Георгіївському монастирі на Козацьких могилах із нагоди 369-ї річниці битви під Берестечком. Богослужіння очолить предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» митрополит Епіфаній разом із запрошеним духовенством помолиться за героїв битви під Берестечком, а також воїнів, які віддали життя за незалежність і цілісність Української держави.

Після завершення літургії відбудеться заупокійна літія за полеглими козаками й новітніми українськими героями, які боролися за незалежність України в наш час, а також урочиста хода й покладання квітів до пам’ятника героям Берестецької битви.

Трансляцію супроводжуватиме переклад жестовою мовою.

Зазначимо, із 3 травня суспільні телеканали на час карантину транслюють богослужіння щонеділі.

21 червня на UA: ЗАПОРІЖЖЯ заплановані такі трансляції:

  • 9:00   — Божественна літургія на Козацьких могилах;
  • 11:00 — недільна літургія Української Греко-католицької церкви; 
  • 12:30 — недільна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні.

 
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Нагадаємо, від кінця березня UA: ЗАПОРІЖЖЯ щонеділі транслює богослужіння й інші обрядові заходи, щоб допомогти задовольнити духовні потреби вірян, які через карантинні обмеження позбавлені можливості відвідувати храми.

 
 
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ
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