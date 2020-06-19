Запорізькі податківці обробили 73 запити на публічну інформацію

Запоріжці активно використовують електронні сервіси для спілкування з податковою службою. З початку року до Головного управління ДПС у Запорізькій області надійшло 73 запити на отримання публічної інформації. При цьому 53 з них були відправлені засобами електронного зв’язку, і лише 20 – звичайною поштою.
Найчастіше публічною інформацією цікавились фізичні особи, які надіслали 35 запитів. Від юридичних осіб надійшло 16, вісім – від об’єднань громадян, і 14 запитів надіслали органи виконавчої влади.
Зокрема, запитувачі зверталися з проханням надати інформацію щодо відомостей про третіх осіб, стану надходження податків до бюджету, суми нарахованих податків та іншу податкову інформацію.
Жоден з отриманих запитів не залишився поза увагою. Фахівці податкової служби області надали роз’яснення на 62 запити, за 6 листами запитувана інформація належить до категорії з обмеженим доступом, по 4 заявники відмовилися від поданих запитів, і один запит наразі знаходиться на виконанні.
Усі бажаючі можуть надіслати запит на отримання публічної інформації поштою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (з приміткою на конверті «Публічна інформація»), на електронну адресу: zp.pubinfo@tax.gov.ua або факсом: (061) 219-05-15.