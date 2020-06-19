Запорізькі письменники обрали голову організації

У лютому цього року пішов у Вічність голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Медко. Відтак обов’язки керівника виконувала його заступниця Ольга Стадниченко. Надійшла пора організації визначитися з її новим головою. І ось, із дотриманням усіх вимог карантину, запорізькі майстри красного письменства зібралися на збори. На порядку денному головним питанням стали вибори нового голови ЗОО НСПУ.
До бюлетенів занесли три кандидатури: Ольгу Стадниченко, Любов Геньбу й Валентина Северинюка. Відтак лічильна комісія повідомляє результати. Один голос письменники віддали за Валентина Северинюка, всі інші – за Ольгу Стадниченко. Колеги привітали Ольгу Олександрівну з обранням на цю посаду, побажали їй гарних успіхів у нелегкій праці, наполегливості й терпіння у відстоюванні інтересів членів НСПУ. А вона подякувала всім за довіру й запевнила колег, що зробить усе від неї залежне, аби письменницька організація зростала, розвивалася й добивалася нових здобутків на літературній ниві.
Ольга Стадниченко з 1991 року працює в Запорізькому національному університеті, який свого часу закінчила: асистентом, доцентом, із 2003-го – завідувачкою кафедри українознавства. 1999 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Петра Ребра в контексті розвитку української літератури 50–90-х рр. ХХ ст.». У 2002 році рішенням Атестаційної комісії МОН їй присвоїли вчене звання доцента кафедри українознавства.
Вона – член Національних спілок письменників, журналістів і краєзнавців України. Має понад 150 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Серед них монографії «Творчість Петра Ребра» (2002), «Олександр Стешенко. Літературний портрет» (2008) у співавторстві, «Петро Ребро: літературний портрет» (2012), «У свічаді слова: література, письменник, час» (2018).
Як літературознавець досліджує актуальні проблеми сучасного літературного процесу, є провідним фахівцем із літературного краєзнавства. Виступає з науковими та публіцистичними статтями, рецензіями у всеукраїнських та обласних виданнях, зокрема, журналах «Дніпро», «Універсум», «Холодний Яр», газетах «Літературна Україна», «Слово Просвіти», «Хортиця» та інших.
Ольга Олександрівна – член журі Малої академії наук у секції «Літературознавство», заступник голови оргкомітету Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії та української авторської пісні «Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило, керівник літературної студії при ЗНУ.
Вона – автор-розробник «Програми розвитку й функціонування української мови в Запорізькій області на 2016–2020 рр.» та член робочої групи Запорізької облдержадміністрації й Запорізької міськради з її впровадження.
У 2016 році стала лауреатом обласної літературно-мистецької премії імені Петра Ребра в номінації «Літературознавчі й публіцистичні праці про Петра Ребра». Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2008 р.), орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ст. (2018 р.), Почесною грамотою Національної спілки письменників України (2019 р.), медаллю імені Івана Мазепи Міжнародної літературно-мистецької академії (2020 р.).
Як заступник голови обласної організації НСПУ опікувалася виданням книжок запорізьких письменників, зокрема, антології «Письменники Запорізького краю» та хрестоматії «Література Запорізького краю».
Звичайно, запорізькі письменники підтримають свою лідерку в її діяльності. Хотілося б, аби не залишилась осторонь також обласна влада. Адже саме вона колись передала приміщення ЗОО НСПУ Апеляційному суду. А літераторам тепер навіть щоби провести зібрання, доводиться вже впродовж 20 років випрошувати кабінет в інших організаціях та закладах.
Пилип ЮРИК,
член НСПУ.
Запоріжжя