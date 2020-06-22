Carlsberg Ukraine публікує звіт зі сталого розвитку за 2019 рік

Carlsberg Ukraine опублікувала щорічний звіт в рамках програми зі сталого розвитку «Ціль 4 НУЛІ: разом заради майбутнього».
Глобальна програма зі сталого розвитку в Carlsberg Group розпочалася в 2017 році. Вона включає чотири основних цілі: НУЛЬ вуглецевого сліду, НУЛЬ втрат води, НУЛЬ безвідповідального споживання і НУЛЬ нещасних випадків. Програма є частиною стратегії компанії і має чіткі цілі до 2022 і до 2030 року. Її розробили у партнерстві з провідними експертами, зокрема Вуглецевим фондом (Carbon Trust) та Фондом дикої природи (WWF). Програма відповідає Цілям сталого розвитку ООН.
Звіт включає результати діяльності зі сталого розвитку Carlsberg Group та Carlsberg Ukraine, в тому числі соціальні, екологічні проекти за 2019 рік. Щороку всі компанії Групи, що об’єднані єдиною програмою зі сталого розвитку,публікують нефінансові звіти.
Результати Carlsberg Ukraine в рамках програми за 2019 рік:
- Фокус на упаковці – спосіб знизити викиди вуглецю. Упаковка з найменшим вуглецевим слідом – оборотна скляна пляшка. За результатами 2019 року в компанії повернули і повторно використали 44% скляної тари.
Також Carlsberg Ukraine виробляє один з видів біопаливі – біогаз*. У 2019 році біогазом було заміщено 11% природного газу
- Carlsberg Ukraine впроваджує рішення з водозбереження на виробництвах. Які вже дають результати: у 2019 році компанією було досягнуто цілі Групи до 2022 року. Наразі Carlsberg Ukraine використовує 2,45 гл/гл для виготовлення пива, що випереджає ціль встановлену Групою до 2022 року – використовувати 2,5 гл/гл.
- Carlsberg Ukraine розширює асортимент безалкогольної продукції, щоб споживач завжди мав альтернативу вибору. У 2019 році портфель безалкогольних брендів компанії розширився на 4% у порівнянні з 2015 роком.
НУЛЬ нещасних випадків
Захист життя і здоров’я співробітників та підрядників – пріоритет для компанії. Жоден результат не може бути прийнятним, крім 0 нещасних випадків. Компанія звітує про проведене навчання, заходи безпеки.
«Сенс існування нашої компанії – варити пиво для кращого сьогодні і завтра. У даному звіті ми розказуємо, як втілювали це на справі у 2019 році.» – коментує Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine.
Діяльність Carlsberg Ukraine за 2019 рік було відзначено високим рівнем корпоративної сталості. Carlsberg Ukraine увійшла в ТОП-5 кращий компаній України за результатами рейтингу Sustainable Ukraine.
Детальніше у звіті за посиланням https://online.flipbuilder.com/rlph/ualw/
*Біогаз – різновид біопалива – газ, який утворюється при мікробіологічному розкладанні метановим угрупованням біомаси чи біовідходів (розкладання біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих і рідких органічних відходів.
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Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group та одним з найбільших виробників пива в Україні. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. При цьому Львівська пивоварня – перша промислова пивоварня країни. У компанії працює більше 1500 чоловік. У портфель Carlsberg в Україні входять: пиво, сидр і безалкогольні напої таких торгових марок, як «Львівське», Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, «Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Guinness, Seth & Riley’s Garage , Warsteiner, Grimbergen і інші.
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті https://carlsbergukraine.com