Чому варто пройти відбір у DOBRE

22 червня об 11:00 відбудеться онлайн-презентація програми USAID DOBRE для ОТГ, які планують подавати заявки на участь в програмі. Наразі триває набір четвертої когорти партнерів із трьох областей, де раніше не працювала програма USAID DOBRE – Запорізької, Чернігівської та Чернівецької.
Учасники презентації дізнаються про напрямки діяльності програми DOBRE, про успіхи громад перших трьох когорт та про особливості цьогорічного відбору.
11.00-11.10 Процес відбору та загальна інформація про програму (Юлія Єсмуханова)
11.10-11.20 Процес стратегічного планування в громадах (Андрій Кавунець)
11.20-11.30 Індекс оцінки спроможності громад та вимірювання думки громадян у громадах (Оксана Музичук)
11.30-11.40 Місцевий економічний розвиток (Віталій Юрків)
11.40-11.50 Покращення послуг місцевого самоврядування (Максим Бурдавіцин)
11.50-12.00 Фінансове управління та управління активами (Ангела Бочі)
12.00-12.10 Залучення громадян, робота з молоддю (Юлія Ткачук)
12.10-12.20 Ефективні комунікації для місцевих громад (Ірина Малик)
12.20-12.30 Гендерний підхід програми DOBRE (Яна Казакова)
12.30-12.40 Впровадження онлайн-інструментів (Катерина Борисенко)
Подія транслюватиметься на Facebook-сторінках Програми DOBRE, Децентралізація та Українського кризового медіа-центру, а також на Youtube-каналі Ukraine Crisis Media Center.
Контактна особа – Оксана Якуніна, координатор з комунікації в центральних областях України Програми DOBRE, телефон – 066-32-20-987
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Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. З 2016 року програма USAID DOBRE підтримала 75 громад в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. З червня 2020 Програма розпочинає свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській.