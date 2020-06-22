«Фармак» побудує екокуточок, закупить 40 контейнерів для макулатури та встановить три безконтактні сенсорні змішувачі та накопичувальний бак для води в школах України в межах проєкту «Екошкола»

Учні 25 шкіл з усієї України презентували свої екопроєкти, спрямовані на збереження природних ресурсів та економію коштів освітніх установ. Три найкращі – отримали мінігранти від АТ «Фармак» на реалізацію своїх проєктів.
«Екошколу» «Фармак» реалізує в співпраці з ГО «Український екологічний клуб “Зелена Хвиля”».
Переможців обрала конкурсна комісія, до складу якої увійшли: Павлик Павло Миколайович, операційний директор АТ «Фармак»; Зубарєва Олена В’ячеславівна, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку; Сергієнко Ірина Миколаївна, директор Дитячого оздоровчого-екологічного центру Оболонського району м. Києва; Халаїм Олександра Олегівна, кандидат біологічних наук, голова ГО «Український екологічний клуб “Зелена Хвиля”»; Бей Ірина Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; Артем’єва Надія Олександрівна, менеджер грантових проєктів ГО «Грінкубатор»; Козак Олена Міланівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Філоненко Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти й технологій університету ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка.
Проєкти-переможці:
Перше місце: Потічанська філія І-II ст. з дошкільним підрозділом ОЗ «Решетилівський ліцей ім. І. Л. Олійника» із проєктом «Створення екокуточку» отримає грант на суму 25 000 грн.
Друге місце: Новояворівська ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів із проєктом «Утилізація вторсировини з метою енергозбереження на базі другої школи» отримає грант на суму 20 000 грн.
Третє місце: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Мирноградської міської ради Донецької області із проєктом «Розумні крани» отримає грант на суму 15 000 грн.
Крім того, було відзначено проєкти в спеціальних номінаціях.
Приз глядацьких симпатій – КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей», м. Суми із проєктом «Виготовлення екопаперу» отримає грант на суму 7000 грн.
Спеціальний приз від АТ «Фармак» – Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради із проєктом «Безконтактна економія води» отримає грант на суму 15 000 грн.
Але переможцями є насправді всі. Учні здобули унікальні знання, які зможуть застосувати в подальшому житті.
«Скажіть, ви можете уявити своє життя без повітря, води, тепла? А можете уявити життя без паперу, ліків та електроенергії? І важливе питання – як збалансувати виробництво, що необхідне для всіх, з екологією? Часом прості правила та звички можуть врятувати і життя, і планету від шкідливого впливу. Саме цього ми навчаємо школярів у “Екошколі”. Сподіваємось, що вони поділяться цими знаннями з батьками та друзями. Сьогодні всі, хто з нами – лідери. Лідери змін та лідери нової екологічної України. У якій працюють лише екологічно свідомі підприємства, як-от “Фармак”. Місія “Фармак” – робити доступним лікування ефективними та якісними ліками. Наші ліки є практично в усіх терапевтичних групах; щорічно на ринок виводиться в середньому 20 лікарських препаратів і приблизно 110 знаходяться в розробці. Разом із цим, у процесі виробництва є різного роду відходи та викиди. “Фармак” є екологічно-свідомою компанією. У 2019 році споживання електроенергії зменшилося на 10%; газу на 23% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року. Кількість викидів зменшилася на 22,99%. За останні 5 років на екологічні проєкти було витрачено загалом понад 55 млн грн. У 2020 році більш ніж 100 тисяч євро інвестували в модернізацію Дільниці з очищення промислових стічних вод Департаменту з виробництва АФІ. Усе це відповідає не лише місії, цілям та політиці Компанії, а й цілям Глобального договору ООН у сфері захисту довкілля. “Фармак” став першою фармацевтичною компанією, що приєдналася до Мережі Глобального договору ООН. А у 2019 році виконавчий директор увійшов до складу наглядової ради Мережі в Україні», – сказав Павло Павлик, операційний директор АТ «Фармак».
«Коли наприкінці літа 2019 року ми вирішили перейти з проєктом “Екошкола” в онлайн-формат, основне прагнення було охопити якнайбільше слухачів та надати рівніші можливості шкільній молоді з усієї країни здобувати сучасні знання з екології та захисту природного довкілля, формувати свої локальні екологічні спільноти та представляти свої проєкти на конкурсі “Екошколи”. Тоді ми не усвідомлювали, що йдемо на один крок попереду загальносвітових тенденцій щодо віртуалізації освіти. Ми не очікували, що онлайн-платформа “Екошкола” вже в перший рік свого існування прийме 300+ учасників з усіх областей України, які успішно пройдуть повний курс навчання (12 лекційних занять, тестів і домашніх завдань). Це – індикатор зацікавленості української молоді в екологічних питаннях та наша надія на екобезпечне майбутнє країни. 25 заявок на шкільні екопроєкти було подано на фінальний конкурс “Екошколи”, і ми разом з учасниками захисту мали можливість мандрувати із заходу до сходу, із півночі на південь України. Були цікаві теми, очі дітей, що палають бажанням змінювати свій місцевий світ на краще», – зазначила Олександра Халаїм, к. б. н., голова ГО «Український екологічний клуб “Зелена Хвиля”».
В «Екошколі» було зареєстровано понад 1200 учнів з усіх куточків України. У фінальному конкурсі мінігрантів взяли участь понад 25 міст, містечок і сіл. Зокрема, заявки надійшли з таких населених пунктів – Старий Мізунь, Селидове, Слов’янськ, Ізяславськ, Люботин, Бердянськ, Шостка, Біла Церква, Львів, с. Дивізія (Одеська обл.), смт Кушугум, Шумськ, Краматорськ, Лютіж, Мирноград, с. Дубриничі, Ватутіне та інші.
У 2020 році до проєкту «Екошкола» від «Фармак» приєднався Національний центр «Мала академія наук України».
ДОВІДКА ПРО ПРОЄКТ
У 2018 році пілот проєкту «Екошкола» було успішно реалізовано в Шостці, де розташований департамент із виробництва АФІ АТ «Фармак». Його учасниками стали 9 шкіл міста. У межах проєкту учні 8–11 класів пройшли освітній курс, який тривав 8 місяців, із глобальних теоретичних екологічних питань і навчилися застосовувати здобуті знання на практиці. Найкращі проєкти, спрямовані на розв’язання екологічних проблем конкретної школи, отримали мінігранти від АТ «Фармак» на їх реалізацію. Успішний старт проєкту «Екошкола» дав змогу транслювати його в різні частини України, залучаючи драйверів екологічно-просвітницького руху, соціально-відповідальний бізнес і, головне, – небайдужу, прогресивну молодь країни. У 2018 році проєкт «Екошкола» увійшов до 20-ки найкращих соціальних проєктів України.
У 2019 році «Фармак» розширив межі екологічного проєкту «Екошкола» та залучив до нього 10 шкіл Києва. Для школярів було розроблено унікальний навчально-методичний посібник, який увібрав у себе найголовніші та найважливіші питання, з якими стикається сьогодні світ. Навчально-методичний посібник «Екошкола» схвалено Міністерством освіти та науки України.
З 1 вересня «Екошкола» стала національним проєктом і охопила всю Україну, запустивши онлайн-платформу https://ecoschool.com.ua.
Реалізовані проєкти:
«Зарядка Драйв». Велосипед-генератор, який виробляє енергію й заряджає мобільні пристрої.
Встановлення фонтанчиків, з яких можна пити очищену воду.
Встановлення сенсорних водопровідних змішувачів.
«Друге життя органічних відходів». На прилеглій території навчального закладу встановлена система ферментації органічних відходів у вигляді мініверміфабрики.
«Біогумус» – термокомпостер для перероблення органічного сміття й отримання біогумусу, який є добривом для рослин.
«Крапля за краплею витікає річка». Економія води завдяки встановленню економізатора-аератора на змішувачі. Пристрій дає змогу скоротити на 50% споживання води.
«Яскрава школа». Лампи розжарювання замінені на енергоощадні LED-лампи. Завдяки цьому споживання електроенергії в навчальному закладі може зменшитися в 7 разів.
«Оптимізація й ефективне використання тепла в приміщенні».
«Створення навчально-дослідницьких екоклумб школи».
«Школа – без пластику».
Нагороди проєкту «Екошкола»:
- Фіналіст у категорії «Планета», Partnership for Sustainability Award 2019.
- У Топ-10 проєктів сталого розвитку України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинг крупнейших».
- Відзнака Глобальної Мережі ООН – Green Business Ukraine.
- Топ-20 компаній із найкращими соціально відповідальними практиками за результатами тижневика «ФОКУС».
- «Екошкола» – один із найкращих екопроєктів «ECOtransformation».
Подробиці на сторінці Фейсбук @EcoschoolFarmak або на сайті ecoschool.com.ua