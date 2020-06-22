Проект “Музей відкрито на ремонт 2020” запрошує нових учасників/ць з усіх областей України

Учасники самоорганізованої ініціативи ДЕ НЕ ДЕ оголосили про початок проекту “Музей відкрито на ремонт 2020” який, за підтримки Українського культурного фонду розширить свою географію на всі області України.
“Музей відкрито на ремонт” – це довготривалий проект підтримки регіональних музеїв, що почався у 2016 році в музеях Донецької та Луганської областей. Протягом кількох років у 31-му музеї східного регіону України було проведено: 4 освітньо-методичних воркшопи “Сучасні методи роботи музею”; 6 кураторських виставок сучасного мистецтва; 6 дослідницьких проектів про локальну історію та 10 виставкових проектів “Жовта лінія”, які були направлені на актуалізацію та популяризацію теми збереження об’єктів історико-культурної спадщини, починаючи з кінця ХІХ ст і до сучасності.
Особливістю цього проекту є розширення географії проекту на всі області України та залучення музейників та музейниць, з числа сталої аудиторії, у якості менторів для нових музеїв учасників проекту “Музей відкрито на ремонт 2020”.
Які музеї можуть стати новими учасниками: музеїв державної та комунальної форм власності, в яких зберігається державна частина Музейного фонду України. Філії музеїв можуть надсилати самостійні заявки.
Всього проект буде проходити в 3 етапи:
Перший етап
Заявки будуть прийматися до 28 червня включно. Протягом декількох днів, після закінчення строку подачі заявок, відбудеться опрацювання заявок та відбору нових учасників музеїв проекту “Музей відкрито на ремонт 2020”. В рамках опрацювання заявок від потенційних учасників проекту планується відібрати по одному музею з кожної області України. Подати заявку для участі в проекті можна за посиланням: https://bit.ly/2N7o5nH
Другий етап
Після оголошення результатів відбору та погодження спільних намірів з новими учасниками, за підтримки УКФ, учасники та учасниці самоорганізованої ініціативи ДЕ НЕ ДЕ, в рамках проекту “Музей відкрито на ремонт 2020” вирушать в 3 експедиції новими музеями учасниками проекту. Вході ознайомчих візитів до музеїв будуть організовані воркшопи для колективів музеїв під час яких будуть представлено усі досагнення та плани на майбутнє проекту “Музей відкрито на ремонт”.
Після дружніх візитів до нових музеїв учасників проекту та громад, де вони знаходяться буде проведена четверта експедиція до музеїв з числа сталої аудиторії проекту в Донецькій та Луганській області. В ході цих візитів сталим учасникам/цям будуть представлення результати попередніх трьох експедицій новими учасниками проекту. Сталим та новим учасникам буде запропонована співпраця на майбутні періоди проекту. В ході цієї співпраці, сталі учасники та учасниці проекту зможуть стати менторами для музеїв з інших областей України
Третій етап
Після реалізації чотирьох музених експедицій та представлення нових музеїв сталій аудиторії проекту буде організований п’ятий традиційний воркшоп “Сучасні методи роботи музею” у онлайн-форматі для всіх учасників та учасниць проекту “Музей відкрито на ремонт 2020”. В рамках воркшопу відбудуться освітні заходи, лекції, семінари дискусії та обговорення на актуальні музейні теми: дослідження, збирання, зберігання, експонування та комунікація.
Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.
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