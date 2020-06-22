В Запоріжжі народився потужний сателітний Ротарі Клуб «Київ-Столиця-Запоріжжя-Хортиця». Президент – Олена Сопіна, відома в українських медійних колах особистість.
У запорізьких ротарійців великі можливості, неабиякий потенціал і є всі шанси стати справді елітним клубом, як того побажала їм Ольга Зміївська з РК «Харків Малтінешнл», а тепер ще й хрещена мама РК «Київ-Столиця-Запоріжжя-Хортиця».
В кейсі Клубу вже кілька готових, повноцінних проєктів, спрямованих на соціальну адаптацію ветеранів АТО, покликаних зміцнювати в Україні фізичну культуру, виховувати сильну, впевнену в собі молодь.
Олександр Притула, президент Всеукраїнської федерації «Спас», дослідник національних козацьких традицій, разом зі своїм учнем Антоном Карнаухом, молодим меценатом, фермером, презентували проєкт «Ярмарок спорту» і прагнуть, аби він набув всеукраїнського масштабу. В планах – визнання бойового мистецтва як культури.
Ще один важливий проєкт від Оксани Губіної – «Козацький ліцей», де вчать дітей, як будувати своє життя.
Олег Афанасьєв, депутат міськради Запоріжжя, вже давно опікується ветеранами АТО й надалі зусилля запорізьких ротарійців будуть спрямовані на те, щоб ті, хто повертаються з війни на буремному Сході, мали можливість адаптуватися, реалізуватися, почати власну справу тощо.
Тож побажаймо нашим ротарійцям із Запоріжжя успіхів і невтомного служіння на благо суспільства! Хай все вдасться!
В Запоріжжі народився потужний сателітний Ротарі Клуб «Київ-Столиця-Запоріжжя-Хортиця».
В Запоріжжі народився потужний сателітний Ротарі Клуб «Київ-Столиця-Запоріжжя-Хортиця». Президент – Олена Сопіна, відома в українських медійних колах особистість.