Запорізькі землекористувачі сплатили до місцевих бюджетів 319 мільйонів

За 5 місяців 2020 року до місцевих скарбниць Запорізької області надійшло 319 мільйонів 327 тисяч гривень земельного податку та орендної плати. Зокрема, землекористувачі-юридичні особи сплатили більше 277 мільйонів, фізичні особи – понад 42 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші суми надійшли від платників м. Запоріжжя – 119 мільйонів, до бюджетів м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено 36,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 29 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 28,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 21 мільйон, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 16,8 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 18,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 18 мільйонів тощо.
Нагадуємо, в адмініструванні земельного податку сталися зміни. Відповідно до Закону України від 30.03.2020 року №540 не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.
Платникам, які визначили податкові зобов’язання на підставі податкових декларацій, необхідно перерахувати платіж за квітень 2020 року за місцезнаходженням земельної ділянки до 30 червня 2020 року, без нарахування пені та штрафних санкцій за порушення термінів.