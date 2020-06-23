3,5 млн гривень щомісяця «Запоріжсталь» спрямовує на діагностику газоочисток аглофабрики

«Запоріжсталь» на діагностику і обслуговування газоочисних систем усіх шести агломашин щорічно направляє понад 42 млн гривень. Нагадаємо, комбінат інвестував в екологічну модернізацію аглофабрики – установку газоочисних систем агломашин №1-6 – понад 1,2 млрд грн.
Принцип роботи нових газоочисних установок агломераційних машин будується на двоступеневому очищенні газів, що відходять, від пилу до 30 мг/м3 і до до 400 мг/м3 від сірчистого ангідриду в рукавних фільтрах. Дане рішення є найсучаснішим і найефективнішим: 95% газоочисних систем, установлених на металургійних підприємствах Китаю, США та Європи, обладнані саме такими фільтрами.
Газоочисне обладнання агломашин справно працює завдяки плановому щомісячному технічному обслуговуванню та діагностиці. Згідно з графіком зупинки кожної з шести агломашин на технічне обслуговування, одночасно зупиняють на діагностику її газоочисну систему. Таким чином, газоочистка зупиняється на техобслуговування тільки під час повної зупинки самої агломашини.
Для діагностики газоочистки в потік газів, що відходять, вводять контрастний порошок, чутливий до ультрафіолету. Він проходить по рукавним фільтрам і в світлі ультрафіолетових ліхтарів показує найменші вади і вироблення на рукавах. Фільтрувальні елементи, на яких виявляють порушення цілісності, змінюють на нові.
Надійну роботу складного комплексу газоочисних систем забезпечує спеціалізована служба моніторингу і контролю роботи газоочисток аглофабрики.
Кожна агломашина оснащена датчиками контролю викидів, які в онлайн-режимі, з дискретністю в мілісекунди, показують ефективність роботи газоочисного устаткування. Система онлайн-моніторингу дозволяє контролювати кінцеву концентрацію викидів шкідливих речовин на виході в атмосферу, а також дає можливість оперативного управління процесом очищення, що забезпечує надійність і ефективність експлуатації газоочисного устаткування.
Нагадаємо, з 2012 року «Запоріжсталь» направив на екомодернізацію близько 15 млрд гривень. Найбільші з реалізованих проектів – екологічна реконструкція доменних печей з установкою сучасних аспіраційних систем ливарних дворів і бункерної естакади, будівництво єдиної в Україні лінії солянокислотного травлення в ЦХП-1, введення в експлуатацію комплексу повернення промислово-зливових стоків
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»