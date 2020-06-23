«МОТОР СІЧ»оголошує внутрішньоклубні змагання пілотів вертольотів

«МОТОР СІЧ»оголошує внутрішньоклубні змагання пілотів вертольотів

Спортсмени – льотчики АК АТ «Мотор Січ» почали підготовку до участі в міжнародних змаганнях по вертолітному спорту. Перші змагання, заплановані для проведення – внутрішньоклубні. Змагання будуть проходити з 25 червня по 26 червня 2020 року.

Місцем проведення заходу обраний вертодром «Мотор», м. Запоріжжя Основні цілі цих змагань:

– відібрати кращі екіпажі для продовження підготовки до участі в запланованих міжнародних змаганнях;

– вдосконалення досвіду участі в змаганнях молодих пілотів;

– визначення рівня підготовки пілотів на модернізованому вертольоті Мі-2 з дв. АІ-450;

– набуття досвіду суддівства змагань підготовленими суддями з числа молодих робітників підприємства «МОТОР СІЧ».

      У змаганнях візьмуть участь 10 пілотів – 5 екіпажів, дві команди: «МОТОР – 1» і «МОТОР – 2», які покажуть свій високий рівень майстерності.

          Програма майбутнього змагання повністю відповідає програмі Чемпіонату світу з вертолітному спорту і включає 3 вправи, за якими розігрується особисто-командна першість: «Політ на точність», «Развозка вантажів» і «Вертолітний слалом». Всі вправи включають в себе елементи пошуково-рятувальних операцій і складені таким чином, щоб кожен екіпаж у повній мірі був здатний показати свій професіоналізм в пілотуванні і взаємодія в команді.

        До складу суддівської колегії в якості головного судді входить Геннадій Маслов – суддя Міжнародної категорії, заступник головного судді – Любов Приходько – суддя Міжнародної категорії, Головний секретар змагань Юлія Шмалько – суддя Міжнародної категорії, представники Всеукраїнської колегії суддів України з вертолітного спорту з м.Запоріжжя та з м.Києва. Особливо хотілося б відзначити участь в суддівстві внутрішньоклубні змагань молодих суддів з вертолітного спорту з числа працівників підприємства «МОТОР СІЧ».

 

 

 

Розпорядок проведення внутрішньоклубні змагань

 

 

25 червня 2020 р – четверг

 

09.00 – Відкриття змагань

09.30-10.10 ─ Польоти по упр. 3 – Развозка вантажів

10.30 – 12.00 – Робота секретаріату

12.00 – 12.30 – Брифінг з вправ № 2, 4

14.00 – Від’їзд в місто

26 червня 2020 р – п’ятниця

07.30 – 08.30 – Польоти по упр.2

08.40 – 09.40 – Польоти по упр. 4

10.00 – 12.00 – Робота секретаріату

12.30 – 13.30 – Підведення підсумків, нагородження переможців

13.30 – 14.00 – Закриття змагань

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт