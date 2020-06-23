Поштовий банк: які вигоди чекають на клієнтів Укрпошти?

19 травня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 2788-д, який передбачає створення поштового банку на базі Укрпошти (ведення обмеженої банківської діяльності). Станом на сьогодні національний поштовий оператор уже здійснює низку фінансових операцій. Наприклад, обмін валют, видача готівки, сплата рахунків, грошові перекази. Законопроєкт про поштовий банку дасть право Укрпошті здійснювати ще ТРИ основні види банківських операцій: 1 – залучати депозити, 2 – відкривати та вести банківські рахунки фізичних осіб та суб’єктів господарювання, 3 – випускати платіжні картки. Що це означає та на які переваги можуть розраховувати жителі відділених сіл та смт, які врешті будуть включені у фінансову систему.
- ПОШТОВИЙ БАНК ДОПОМОЖЕ ЕКОНОМИТИ ГРОШІ
Економія №1.
Поштовий банк зменшить витрати громадян на оплату комунальних платежів за рахунок нижчих тарифів Укрпошти. Сьогодні, сплачуючи готівкою на Укрпошті за комуналку, ви також оплачуєте тариф за обробку вашого платежу – біля 7 грн за одну квитанцію. Наприклад, бабуся Галина Петрівна в рік додатково платить у середньому 220 гривень за обробку своїх платіжок на пошті. Оплачуючи комуналку безготівково на тій же Укрпошті, бабуся буде платити «0» грн за платіжку, а відповідно щорічно зможе економити біля 200-300 грн.
Економія №2.
Безготівкова оплата (оплата карткою) товарів, які продає Укрпошта, дасть можливість Укрпошті пропонувати своїм клієнтам нижчі ціни. Наприклад, зараз родина Петренків, яка живе у віддаленому селі в Херсонській області, купує у листоноші пральний порошок за 30 грн. А розраховуючись безготівково, зможе купувати за, скажімо, 27-25 грн. А це 3-5 гривень економії на одній лише позиції товару.
- ПОШТОВИЙ БАНК НАВЧИТЬ ЗАРОБЛЯТИ
Основним конкурентом поштового банку від Укрпошти будуть матраци та шкарпетки, в яких зараз зберігають свої заощадження українці, що не мають рахунків і не включені до фінансової системи. Укрпошта пропонуватиме громадянам покласти гроші на депозитний рахунок під певний відсоток, аби кошти не лежали вдома під ліжком, а були у безпеці і заробляли вам додаткову копійку. Простий розрахунок. Наприклад, дідусь Василь Петрович має 10 тисяч гривень, відкладених на весілля онука, яке відбудеться у наступному році. Василь Петрович кладе ці збереження на депозитний рахунок в Укрпошті під 6% річних. І робить це навіть не виходячи з дому: листоноша Галина допомагає відкрити депозит онлайн за лічені хвилини, пояснює та консультує. Це означає, що весь рік дідусь може не хвилюватися, що кошти хтось поцупить чи вони загубляться. А найголовніше, поклавши 10 000 грн, Василь Петрович забере уже 10 600 грн. За рік кошти, які розміщені на депозитному рахунку, зароблять дідусю додаткових 600 грн.
Питання БЕЗПЕКИ. Укрпошта, як і всі банки в Україні, стане членом і платитиме внесок до Фонду гарантування вкладів. Це означає, що гроші на депозитному рахунку Василя Петровича захищені. Будь-які його вклади до 200 000 грн повернуться дідусю навіть у випадку, якщо щось станеться з Укрпоштою.
- ПОШТОВИЙ БАНК ДОЗВОЛИТЬ ЗАОЩАДЖУВАТИ ЧАС
Картки та безготівкові розрахунки – це зручно і швидко. Звичайно перехід сільського населення на оплати карткою не відбудеться за місяць чи два. Проте усвідомлення того, що оплата комуналки, купівля газети, оплата відправлення займатиме на Укрпошті лише кілька хвилин, а відповідно і черги будуть зменшуватимуться – чудовий аргумент «за». Більше того, у спеку чи в мороз, наприклад, вам не потрібно буде йти у відділення Укрпошти, щоб отримати пенсію чи соцвиплати готівкою на руки – гроші просто прийдуть вам на картку у відповідний день виплат зі сповіщенням на телефон (смс). Із часом усі ці зручності переконають користуватися фінансовими інструментами навіть великих фанатів готівки. Зазначимо, що клієнти Укрпошти самостійно зможуть обирати, який варіант доставки пенсій чи соцвиплат їм зручніший – на картку чи готівкою.
- ПОШТОВИЙ БАНК ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОФОРМЛЮВАТИ КРЕДИТИ В СЕЛАХ
Відповідно до законопроєкту про поштовий банк Укрпошта зможе пропонувати жителям віддалених населених пунктів кредитні продукти від різних українських банків. Тобто в цьому випадку вас кредитуватиме не національний поштовий оператор, а саме банк, програму якого ви оберете. Укрпошта тут виступатиме посередником для отримання коштів та погашення кредиту. Наприклад, у фермера Дмитра не вистачає 15 тис. грн на ремонт техніки. Дмитро не має часу їхати у районний центр, бо надворі – весна, посівна, треба зробити все оперативно і багато працювати у полі. Дмитро через відділення Укрпошти в своєму селі швидко відкриває кредит у великому міжнародному банку. Невеликий відсоток, надійний банк, хороші умови. До жовтня Дмитро у будь-якому відділенні Укрпошти повертає кредит на щомісячні основі (розбивши суму на пів року, наприклад). Все під рукою, зручно, безготівково. І ніяких тобі поїздок із повними карманами готівки у районний центр за 50 км від села.
- ПОШТОВИЙ БАНК ВІДКРИЄ ДЛЯ СЕЛА ПОКУПКИ ОНЛАЙН
У діда Василя Петровича зламалося радіо. Без радіо немає музики. Без музики Василю Петровичу нудно поливати дерева, його дружині – полоти буряки, а корова Мурка не хоче давати молоко. Аби купити радіо Василю Петровичу потрібно їхати автобусом за 50 км у районний центр. Довго, тяжко, цілий день втрачаєш та ще й дорогі квитки на автобус. Маючи платіжну картку, яку Василь Петрович відкрив на пошті, він з підказками Галі – листоноші – замовив собі радіо онлайн, в інтернет-магазині. Там же оплатив покупку карткою, ще й знижку отримав. А вже наприкінці тижня Укрпошта доставила радіо у село Василя Петровича. І йдеться не лише про діда Петровича. У селах проживає дуже багато фінансово активного населення. Села – це територіальні громади, це малий бізнес, це фермерські господарства. Це 15 мільйонів фінансово невключеного населення України, які так само, як і жителі міст, хочуть отримати доступ до покупок та розрахунків в інтернеті.
- ПОШТОВИЙ БАНК РЕАЛІЗУЄ В СЕЛІ ОНЛАЙН-КОМЕРЦІЮ – ЗБУТ ТОВАРІВ
Ніна та Микита живуть у віддаленому смт на Полтавщині. Ніна вишиває власноруч красиві рушники, а Микита плете якісні кошики. Щотижня вони їздять в районний центр продавати на базарі свої товари. Але могли б заробляти набагато більше. Поштовий банк відкриє для Ніни та Микити нову можливість – онлайн-комерцію. Тобто люди з усієї України зможуть замовляти рушники та кошики онлайн, оплачуючи покупки на картку майстрам. А Ніна та Микита відправлятимуть свої товари Укрпоштою у великі міста, інші села, а, може, навіть і в інші країни. В українських віддалених селах проживають мільйони людей. Багато з них виготовляють прикраси, шиють одяг, вирощують овочі та фрукти, готують варення, малюють картини, ліплять із глини, роблять вироби зі шкіри і багато іншого. Поштовий банк – це можливість відкрити онлайн-комерцію для села та реалізувати збут товарів поза межами району, із офіційною оплатою на картку продавця (ФОП).
- ПОШТОВИЙ БАНК РОЗВИВАТИМЕ УКРПОШТУ В СЕЛАХ
Поштовий банк допоможе зберегти відділення Укрпошти у населених пунктах. Цей проект дасть можливість Укрпошті заробляти додаткові кошти, а отже, більше інвестувати у мережу відділень, підвищувати зарплати та продовжувати розвиватися. У той час, коли банки думають виключно про рентабельність банківської системи, Укрпошта має важливу соціальну функцію: для понад 15 млн людей, які мешкають у 27 тис. віддалених населених пунктах, саме Укрпошта є єдиним зв’язком із зовнішнім, у т.ч. і фінансовим світом. А тому збереження представників Укрпошти в кожному населеному пункті держави та забезпечення комфортних умов роботи для них є стратегічним завданням. І поштовий банк – це додаткова можливість для успішної реалізації цієї цілі.