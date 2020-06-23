Послугами служби зайнятості Запорізької області у січні-травні 2020 року скористались 64,2 тис. осіб, які шукали роботу. З них 40,6 тис. мали статус зареєстрованого безробітного (на 4,7 тис., або на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року).
За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 16,0 тис. осіб, зокрема, 9,1 тис. зареєстрованих безробітних.
Допомогу по безробіттю отримували 32,4 тис. безробітних. На період дії карантину та протягом 30 днів після його завершення підвищено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1 000 грн. Середній розмір допомоги по безробіттю у травні 2020 року склав 3 435 грн., максимальний –8 408 грн.
Починаючи з 12 березня 2020 року, ситуація на ринку праці знаходиться під впливом обмежувальних заходів з метою захисту здоров’я громадян у період поширення коронавірусу. Як наслідок, у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 6,4 тис. одиниць зменшилась кількість вакансій: 17,9 тис. одиниць за 5 місяців поточного року проти 24,3 тис. за січень-травень минулого року.
«Якою б складною не була ситуація на ринку праці через карантин, робота є! І фахівці служби зайнятості докладають максимум зусиль, щоб задовільнити потреби наших клієнтів, як шукачів роботи, так і роботодавців. Про це свідчать статистичні данні. Так, рівень укомплектування вакансій в Запорізькій області є одним з найвищих в Україні і складає 85% ( середній по Україні 60,4%)», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Представники малого та середнього бізнесу, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин можуть отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Станом на 22.06.2020 року більше 3600 підприємств ( в т.ч ФОП – 2781) Запорізької області отримали позитивні рішення щодо надання домопоги по частковому безробіттю, в результаті чого 9500 осіб зможуть отримати компенсацію зарплати за період карантину.
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у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47