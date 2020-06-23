Запоріжці спрямували до місцевих бюджетів 50 мільйонів гривень податку на нерухомість

З початку року місцеві скарбниці регіону отримали 50 мільйонів 251 тисячу гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплата податку зросла у порівнянні з минулорічними показниками на 1,6 мільйона гривень.
Платники податку на нерухомість – юридичні особи перерахували до бюджетів 38,2 мільйона гривень, від фізичних осіб надійшло 12 мільйонів гривень.
Лідерами зі сплати стали власники нерухомості м. Запоріжжя – 17,2 мільйона. Від платників м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 8 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – майже 6 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 4,2 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – майже 3 мільйони, Запорізького району – 2,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 2,4 мільйона тощо.
Станом на 1 червня у Запорізькій області зареєстровано 4030 власників нерухомості-юридичних осіб та 27124 – фізичні особи, нерухомість яких підлягає оподаткуванню.
Нагадаємо, внаслідок “карантинних” змін до законодавства з 1 по 30 березня 2020 року об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, були звільнені від оподаткування. Цей податок нараховується на житлову площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. Детальніше про особливості сплати податку на нерухомість можна дізнатися із презентаційного матеріалу https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/423073.html