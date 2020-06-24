Встигніть списати борг з єдиного внеску до 3 вересня: алгоритм для недіючих ФОПів

Це просто і безкоштовно (посередники не потрібні)!
02.06.2020 року офіційно опублікований Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» від 13 травня 2020 року № 592-IX, який набирає чинності з 01.01.2021 року.
Окремі норми цього Закону вступають в силу з 03.06.2020 та стосуються списання за заявою платника суми недоїмки по єдиному внеску, штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки певним категоріям за період з 01.01.2017.
Отже, із 03.06.2020 року діють норми щодо списання суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску з числа фізичних осіб – підприємців (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592 (03.06.2020), а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Для цього платники упродовж 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 592 (з 03.06.2020) подають:
- фізичні особи –підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування):
– держреєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи – підприємця заяву про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності;
– та до податкового органу звітність з ЄВ за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592 (03.06.2020), якщо вона не була подана раніше;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність:
– до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника ЄВ;
– та звітність з ЄВ за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592, якщо вона не була подана раніше.
Податковий орган протягом 15 робочих днів проведе камеральну перевірку, за результатами якої прийме рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову.
Податковий орган може відмовити списувати суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:
1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592;
2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.
Якщо ж суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.