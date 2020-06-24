Запорізькі платники перерахували три мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб

Протягом 5 місяців 2020 року запорізькі компанії і підприємці спрямували до бюджетів 3 мільярди 162 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з 2019 роком сплата ПДФО збільшилася на 159 мільйонів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Із загальної суми сплаченого ПДФО до державного бюджету надійшло 790 мільйонів, до місцевих скарбниць – майже 2 мільярди 372 мільйони.
Зокрема, міський бюджет Запоріжжя отримав з початку року 1 мільярд 62 мільйони гривень ПДФО, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 387 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 249 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 169 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 142 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 104 мільйони тощо.
Серед найбільших платників податку – компанії та установи таких галузей: державне управління та оборонні структури, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, переробна промисловість, добування залізних руд, вантажний залізничний транспорт та інші.
Усього на території регіону нараховується понад 40 тисяч платників податку на доходи фізичних осіб, зокрема, понад 17 тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 23 тисячі громадян і підприємців.
Головне управління ДПС у Запорізькій області