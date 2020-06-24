23 червня, у рамках свого першого візиту до регіону, Запорізьку торгово-промислову палату відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пан Етьєн де Понсен.
Питання розвитку бізнес-співпраці французьких та українських компаній стало одним із головних під час зустрічі з президентом Запорізької ТПП Володимиром Шаміловим.
Пан Посол Етьєн де Понсен зазначив, що серед французьких підприємств зростає інтерес до співпраці з регіонами України.
Зокрема, сторони обговорили можливості державно-приватного партнерства, що може стати дієвим інструментом для здійснення проєктів у сфері інфраструктури, енергетики, інших галузях. Саме у реалізації інвестиційних проєктів на умовах концесії зацікавлений французький бізнес.
Краще познайомитися з регіоном і Запорізькою палатою допомогла презентація, під час якої почесний гість детальніше дізнався про економічно-промисловий потенціал області, діяльність Запорізької ТПП з підтримки бізнесу Запорізької області, реалізацію міжнародних програм.
Президент ЗТПП Володимир Шамілов акцентував увагу на діяльності Палати щодо надання послуг з розробки систем управління бізнесом у відповідності з міжнародними стандартами. А також – наголосив на важливості освітньої функції Палати, а саме – надання знань у сфері підприємництва, фінансів, підвищення кваліфікації.
«Ми зацікавлені налагодити взаємовідносини з французькими організаціями, які теж надають такі послуги. Зокрема, досвід бізнес-шкіл Франції був би дуже цінним для нас», – зазначив Володимир Шамілов.
Пан Посол відзначив важливість цих напрямів і висловив підтримку щодо налагодження такої двосторонньої співпраці.
На завершення зустрічі президент Запорізької ТПП запросив почесного гостя, а також – передав запрошення представникам посольства, французьких компаній, до участі в конгресно-виставкових заходах Запорізької ТПП, що мають відбудитися восени у виставковому центрі «Козак-Палац»: Запорізькому промисловому форумі (8-10 вересня) і Міжнародному форумі «Еко Форум-2020» (15-17 жовтня).