Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №24 від 25.06.20

Анонси для сайту:
Друзі! У четвер, 25 червня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Дня Конституції України. 28 червня 1996 Верховна Рада ухвалила Основний Закон незалежної Української держави. Дана Конституція діє і сьогодні і залишається непохитною основою і надійними підвалинами української державності. Дотримання Основного Закону – це головний обов’язок кожного громадянина попри його статки і соціальний статус і є запорукою нашого спільного, сподіваємось, щасливого майбутнього. Тож тримаймося гуртом! Пильнуймо себе і Україну!
Користуючись нагодою, нагадаємо, що терміни проведення передплатної кампанії на місцеві видання (обласні, міські, районні) в строки, визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному
Оформити передплату можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш перший лот – лялька-мотанка «Птах Щастя» – це оберіг на щастя, радість, удачу. Лялька-мотанка «Птах Щастя» виготовлена у чорно-червоній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, дерев’яні бусини. Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Чому запоріжці стали на захист свого телебачення Суспільне-Запоріжжя? Що чи хто загрожує Мовнику? «Скорочення часу мовлення у регіонах – це загроза національній безпеці.
Не перебільшую. Позбавити людей єдиного незалежного “тутешнього” мовника – це позбавити нас наших прав і свобод», – стверджують небайдужі. ПравдаЗП на боці колег із Суспільного.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Не треба робити нам як краще, залиште як добре. «Успішна Новоолексіївська об’єднана територіальна громада є спроможною і прагне, щоб її залишили в форматі, який є на тепер і створений її населенням добровільно з усією покладеною на місцевих жителів відповідальністю», – з такою заявою від імені своїх земляків звернувся до Президента України Володимира Зеленського голова ОТГ Сергій Дубовик. Чому новоолексіївці проти «територіального переділу» їхньої громади? Про це у нашій рубриці «На своїй землі».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
У переддень свята Конституції України пропонуємо своїм читачам «Думки вголос» про засади української державності від нашого земляка – відомого вітчизняного історика, краєзнавця, доктора історичних наук, першого директора Національного заповідника «Хортиця» Арнольда Соекульского. «Українці тисячі років ведуть боротьбу за свою суверенну, вільну, багату державність. На нашому ландшафті мали державність трипільці, шумери, сармати, золотоординці, славна Січ, Гетьманська Україна, і, нарешті, держава Павла Скоропадського… Вчимося у Платона, а від вигляду нашої сучасної влади, законів, державних структур мало хто не втрачає дар мови», – пише історик. Деталі – у нашій публікації
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Карантин подовжили до 31 липня. В Україні з понеділка діють нові правила карантину. Що це означає для запоріжців і жителів області? Читайте у нашій газеті
Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Портрет митця в контексті часу : фотокор нашої газети Олександр Максимов персональною виставкою відкрив післякарантинний сезон у Спілці запорізьких фотохудожників. Які миттєвості він карбує? Чим саме вирізняється його мистецький почерк? І навіщо все це? Дізнайтесь у рубриці «Мистецькі обрії». І не забудьте відвідати виставку у спілці запорізьких фотохудожників за адресою проспект Соборний, 159
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про те, як дерева…підтримують стовпи. Де таке можна побачити на Запоріжжі? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.