Власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів Запорізької області майже три мільйони

З початку року до запорізьких місцевих скарбниць надійшло 2 мільйони 846 тисяч гривень транспортного податку. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов. Так, юридичні особи перерахували 1 мільйон 963 тисячі, фізичні особи – майже 883 тисячі гривень.
Зокрема, міський бюджет Запоріжжя отримав 1 мільйон 347 тисяч. Мелітопольські і веселівські власники елітних автівок спрямували 332 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 261 тисячу, бердянські і приморські – 239 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 165 тисяч тощо.
На даний час на території області зареєстровано 120 підприємств та установ, які мають сплачувати транспортний податок, адже у них на балансі є легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 мільйон 771 тисяча 125 гривень). Разом з тим, у травні збільшилась кількість власників вартісних автівок на 18, тож загальна кількість платників-фізичних осіб – 57.
Нагадуємо, ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень на рік. З переліком автомобілів які підлягають оподаткуванню, можна ознайомитись на сайтах Державної податкової служби (http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html) та Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Головне управління ДПС у Запорізькій області