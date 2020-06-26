Захистимо наше спільне Суспільне!

У неділю, 21 червня, на Хортиці, на даху музею історії запорізького козацтва громадська акція на підтримку регіонального Суспільного мовника зібрала небайдужих запоріжців.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року керівництво ПАТ «НСТУ» затвердило «Концепцію регіонального мовлення», яка суттєво (вдвічі на радіо і втричі на ТБ) скорочує обсяги власного місцевого телерадіовиробництва, а отже, обмежує право громадян отримувати локальну інформацію у необхідній кількості та практично позбавляє активну громаду можливості реагувати і впливати на рішення місцевої влади. Зауважимо, що такий підхід порушує статутні документи ПАТ «НСТУ» , а у прифронтовій області порушує питання національної інформаційної безпеки. Щодо фінансування – на 2020-й Суспільне отримало його в більшому, ніж в усі попередні роки, обсязі.
Усвідомлення небезпек і категорична незгода із таким рішенням в регіонах, спричинили появу «Комітетів Захисту регіонального Суспільного», які після низки безуспішних спроб комунікації зі столичним керівництвом змушені були перевести дискусію у публічний простір.
25-26 лютого представники 10 філій, в їх числі і Запорізької, вийшли на попереджувальну акцію протесту «Інформаційна година» під стіни будівель своїх телерадіокомпаній, щоб, як головну, озвучити вимогу зупинити впровадження Концепції до появи такої, яка б відповідала реальним викликам і потребам громад на місцях, і принципу: нічого про нас без нас.
Підтримана громадськістю в різних містах України акція сприяла запрошенню голів Комітетів Захисту Суспільного до Києва. Втім, замість того, щоб почути і обговорити ризики та можливості, керівництво нав’язало формат обговорення… впровадження саме цієї Концепції, незгода з якою змусила працівників Суспільного в регіонах виходити на протести. Зустріч відбулася 13 березня, а з 16-го країна увійшла в режим карантину.
Що далі?
Близькість, довіра, професіоналізм, на наш погляд, саме такими рисами має вирізнятися регіональне ТБ. А ще цікавий та корисний контент, а ще – час в ефірі,не в розумінні «годину», а саме – час!, коли є можливість переглядати улюблений «Артішок» та «Телекур‘єр», «Лаву на лаву» і «Спортивний понеділок», «Козацьке Запоріжжя» і «Знак запитання» та багато інших близьких та рідних мешканцям Запоріжжя програм. Саме про це сьогодні говорила запорізька громада, саме про це сьогодні говорили громадські діячі та журналісти, волонтери та правозахисники, екологи та представники культури, переселенці та представники діаспор, для яких Запоріжжя вже стало рідним.
- Це вже не перша зустріч, ініційована медійниками та громадою, але сьогодні, на даху Хортицького музею із найнеймовірнішими у світі краєвидами, символічно та іконічно, вкотре намагались достукатись до української влади. Знаєте, рідні стіни допомагають, я про Хортицю.І віримо, «вихід є!», – сподівається одна з ініціаторок акції, журналістка «Суспільного-Запоріжжя» Ольга Вакало.
- Скорочення часу мовлення у регіонах – це загроза національній безпеці.
Не перебільшую . Позбавити людей єдиного незалежного “тутешнього” мовника – це позбавитинас наших прав і свобод. Ніколи не будуть столичні менеджери перейматися життям десятків областей. Суспільне –Запоріжжя – це не лише про життя міста Запоріжжя, це пульс і чесний, виважений, якісний (!) продукт про наше тутешнє життя. Я проти скорочення мовлення Суспільного у регіонах. – наполягає запорізька еко-ативістка Ірина Пірогова