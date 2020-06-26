Запорізькі підприємства перерахували 122 мільйони на підтримку екології

Протягом п’яти місяців цього року підприємства-забруднювачі регіону сплатили 122 мільйони 500 тисяч гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, зі сплаченої суми до державного бюджету надійшло понад 66 мільйонів, до місцевих – понад 56 мільйонів гривень екоподатку.
Найбільшу частину надходжень забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 100 мільйонів, Запорізького району – понад 9 мільйонів, м. Запоріжжя – 4,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 2 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 1,7 мільйона, а також Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,4 мільйона.
Екологічний податок сплачують ті підприємства, які на підставі спеціальних дозволів здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщують відходи. Ставки екологічного податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів. На території Запорізької області зареєстровано 2482 підприємства-забруднювачі.