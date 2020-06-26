Жнива на старті

На Запоріжжі у ТОВ «Агро-Давидівка» з 17 червня розпочались жнива. Про це повідомив Анатолій Тиховод, керівник господарства, на своїй сторінці у Facebook. «17 червня перший бункер зерна нового врожаю було намолочено у „Агро-Давидівці“», —написав він. За його словами, ТОВ «Агро-Давидівка» також 17 червня реалізувало останню пшеницю урожаю 2019 року по 6 тис. грн/т. «Це говорить тільки про те, що у цей надскладний через погодні умови рік зерно не повинно коштувати менше. І як би там трейдери і перекупи не змовлялися, поки зерно лежить у хлібороба, у нас є шанс отримати достойну платню за рік нелегкої праці», — заявив аграрій. Також він закликав своїх колег взяти на безкоштовне зберігання зерно від малих фермерів і одноосібників хоча б на два місяці. «Може тоді всі разом побачимо світло у кінці тунелю», — наголосив керівник господарства
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