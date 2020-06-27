Пілотеси підкорюють висоту

У складі екіпажів, які нещодавно змагалися на внутрішньоклубних змаганнях на вертодромі «Мотор» під Запоріжжям, дівчата не пасли задніх
Запоріжжя поступово, але впевнено стає осередком вітчизняного вертолітобудування. Десять років тому почесний президент АТ «Мотор-Січ» В’ячеслав Богуслаєв казав що підприємство буде виготовляти вертольоти. Тоді мало хто в це вірив, навіть його колеги вважали це просто мрією. Але мрії то така річ, що при наполегливій праці стають реальністю. На сьогоднішній день підприємство виготовило та модернізувало більш ніж 80(!) вертольотів, висока якість котрих підтверджена належними сертифікатами, як українськими, так і міжнародними. Ця техніка має величезний попит у всьому світі. Вона працює і в Європі, і в Африці, і на Близькому Сході, в межах міжнародних гуманітарних програм ООН , і на теренах України. Наприклад, у роботах з ліквідації нещодавніх пожеж у Чорнобильській зоні брали участь вертольоти АТ «Мотор-Січ».
Але техніка без людини – ніщо. Тому на підприємстві дбають про підготовку пілотів та екіпажів для успішної експлуатації власної техніки.
«На підприємство приходять багато молодих, і ми їх вчимо, у нас є чудовий навчальний центр, який сертифікований не тільки в Україні. Торік ми навчили 700 вітчизняних льотчиків та понад 500 іноземних. У процес навчання входить теорія, потім тренажерне навчання, потім реальні польоти на вертольоті», – констатує В’ячеслав Богуслаєв.
Змагання пілотів, як і вертолітний спорт взагалі – це складова частина підготовки льотчика, і підвищує якість пілотування. Відомо, що пілотувати вертоліт важче ніж літак. Машина у польоті відчуває навіть найменший малопомітний рух руки пілота. Тому підготовка пілота потребує багато годин наполегливих тренувань. А вертолітний спорт – це засіб зробити процес навчання цікавим та мотивуючим. Окрім того, міжнародні змагання з вертолітного спорту піднімають престиж не тільки підприємства, але і країни.
До речі, чи звертали ви увагу на те що нарівні зі словом «вертоліт» (калька з російської мови) у сучасній українській мові широко вживають іншу назву — «гелікопте́р»? Саме таку назву дав власному винаходу Ігор Сікорський, під такою назвою ця машина відома у всьому світі. Тож і нам треба над цим замислитися.
І ось пілоти АТ «Мотор Січ» почали підготовку до участі в міжнародних змаганнях з вертолітного спорту. Перші змагання заплановані для проведення – внутрішньо клубні, і відбулися вони 25 і 26 червня на запорізькому вертодромі «Мотор». Мета змагань : відібрати кращі екіпажі до участі у міжнародних змаганнях, вдосконалення досвіду участі молодих пілотів, визначення рівня підготовки льотчиків на модернізованому вертольоті “Надія», набуття підготовленими суддями з числа молодих робітників підприємства «МОТОР СІЧ» досвіду суддівства « у полі».
У змаганнях взяли участь 10 пілотів – 5 екіпажів, дві команди. Приємно, що серед пілотів є не тільки чоловіки, а і жінки та дівчата, які керують складною машиною вправно та впевнено.
Програма змагань включала три вправи зі світового чемпіонату з вертолітного спорту, за якими розігрується особисто-командна першість: «Політ на точність», «Розвезення вантажів» і «Вертолітний слалом». Всі вправи включають також елементи пошуково-рятувальних операцій, і складені таким чином, щоб кожен екіпаж у повній мірі був здатний показати свій професіоналізм в пілотуванні і взаємодію в команді.
Перед початком змагань, учасникам побажав успіхів у пілотуванні особисто почесний президент АТ «Мотор січ» Вячеслав Богуслаєв.
У перший день екіпажами виконувалася вправа «Розвезення вантажів». Вправа полягає в тому, щоб вантаж, підвішений на фалі, пронести через троє воріт і потім прицільно скинути точно в бочку з водою, послідовно виконати це тричі, з різної висоти у 4, 6 та 8 метрів над землею. Вправу виконує екіпаж з двох людей – пілота та оператора.
У другий день змагань виконувалися вправи: «Політ на точність» та «Вертолітний слалом».
Якість пілотування ретельно фіксувалася суддівською колегією під керівництвом судді міжнародної категорії Геннадія Маслова, та його заступниці Любові Приходько. У суддівстві вперше взяли участь молоді судді з вертолітного спорту з числа працівників підприємства «МОТОР СІЧ».
Згідно загальних результатів змагань, були визначені переможці. Перше місце виборов екіпаж пілота Миколи Дерегуса та оператора Дмитра Шиверського. Друге місце у екіпажу пілотеси Аліни Бабінської та оператора Олександра Довженка. Третє місце посів екіпаж пілота Олександра Баранівського та оператора Івана Косенкова.
Олександр Максимов