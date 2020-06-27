Ринок праці Запорізької області

Станом на 26 червня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,4 тис. осіб, з них 19,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 26 червня 2020 року – 1344 одиниці (у м. Запоріжжі – 633 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 19 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 15 безробітних).
З початку червня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 182 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 105 безробітних осіб, які перебували на обліку.