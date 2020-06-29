Побачити людину – відчути життя

Людмила Віслоух
Через світлини Олександр Максимов висказує своє ставлення до життя, до людини.
– Олександр Максимов – світла талановита людина. Нашій газеті поталанило. За посадою Олександр – фотокореспондент, а по суті він фотохудожник. Кожна його світлина – ціла історія. Завдяки й світлинам Олександра наша газета користується попитом. Перша сторінка оформляється його роботами. Найцінніше у них те, що людина у нього оголена почуттями. Він дає нам можливість побачити людину його очима, – коментує фотовиставку Олександра Максимова, що експонується у виставковій залі Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожників України, головна редакторка газети “Правда ЗП” Наталія Зворигіна.
Нинішня виставка – перша, відкрита в період карантину (поки ще не закінченого), та є щорічним творчим звітом автора. В експозиції представлено 80 робіт, чорно-білих і кольорових, – документальна жанрова та пейзажна фотографія.
– Спостерігаючи обличчя людей, наче чуєш їхній голос… Кожна робота наповнена глибинним змістом. Людина думає про себе, про Бога. Це завжди приваблює. А потрясти, зворушити мене не просто. Світлинами передаю і свої почуття, і почуття людей, – каже сам автор Олександр Максимов.
Люди на світлинах постають як типажні особи у різних ситуаціях, без точної адреси, без відліку години доби.
Більшість світлин об’єднані в серії та отримали влучні назви: “Серед вулиць шумних”, “Щастя”, “Масочний режим” (чотири світлини про нинішній коронавірус. Маска зовсім не є перешкодою, щоб побачити привабливі та натхненні обличчя людей), “Травневий дощ”.
Назва світлин “Православ’я”, “Євангельський сюжет”, “Страшна розповідь” (жінка у вишиванці щось шепоче на вухо дівчинці, яка тримає в руці “Біблійні оповідання”), “Рукоположення”, “Сповідь”, “Брат Марк”, “Філософські бесіди”, “Після присяги”, “П’ять годин від війни”, “Молитва на свіжому повітрі” (зображені паломники, що сповідують іудаїзм), “Натхнення” (портрет диригентки симфонічного оркестру Надії Другової), “Добре сидимо” (на одній лавці жінка-поліціянтка та парочка закоханих – хлопець і дівчина “заглибленні” у смартфон), “Побажання”, “Обновка”, тощо.
Світлина “На ком все тримається” цікава композицією. На плечах батька сидить малий син. Але митець-фотограф влучно на перший план помістив жінку, яка за віком може бути матір’ю та бабусею. І саме вона символізує ту, на кому тримається людина – і батько-син, і син-онук, і весь український рід – МАТИ.
– З певністю можна сказати, що виставлені світлини – це ілюстрації до творів Достоєвського. Крізь сіре існування пробивається життя почуттів, їх відтінки, індивідуальність кожної людини. -поділився думками вголос заслужений артист України, актор і режисер Театра молоді Сергій Цевельов. який був помічений серед глядачів-відвідувачів виставки.
– Бачимо момент щиросердості. Зворушливі почуття, пов’язані з любов’ю… Навіть на перший погляд не зовсім привабливі люди стають прекрасними, – продовжує думки свого колеги керівниця літературно-драматичної частини Театру молоді Надія Петренко.
Фотоапапрат Олександра Максимова залишає для нас не лише фотопортрет людини, на яку він подивився, а сприйняття цією людиною світу, бачення її почуттів.
Тому голова Запорізької організації національної спілки художників України, заслужена художниця України Ірина Гресик охарактеризувала Олександра Максимова як митця, що здійснює велику духовну роботу, бо лише митець “може не тільки дивитися, а й побачити…”
Олег Бурбовський, голова Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожників України певен, крімособливого бачення простих людей на вулиці, їхньої красоти обличь, спостерігання за людиною, яка є головною темою в його творчості, у Олександра Максимова є й особливе відчуття природи. Як чудовий пейзажист, він показує людину і природу.
Отож маємо талановитого фотографа-митця, фотографії типажних людей, фотовиставку, яку варто відвідати. Поспішайте бачити!