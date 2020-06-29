Журналістка і письменниця Наталя Кузьменко дарувала свої книжки у Бердянську

Одним з постійних заходів Запорізької обласної організації НСЖУ є «Творчі зустрічі» з відомими журналістами, письменниками, художниками та музикантами. В рамках цього проекту у Бердянську в готелі «Лазурний берег» відбувся творчий вечір голови ЗОО НСЖУ, заслуженого журналіста України, члена Конгресу літераторів України Наталії Кузьменко.
Наталя є авторкою 40 художніх, історичних, публіцистичних, хроніко-документальних книг, які з 1997 року виходили у видавництвах «Дике поле» та «Тандем». Першою історичною книгою стала «Рождение города» про п’ятдесят років з початку існування міста Олександрівська (нині Запоріжжя). Першою літературно-художньою – книга есе «Окна».
Наталя на творчій зустрічі представила дві свої книги – «Окна» – 2000 року (видавництво «Дике поле») та роман «Приключения авантюристов» – 2019 року (видавництво «Тандем»).
-Книга «Окна» – це цікавий спільний експеримент з запорізькою художницею Наталею Коробовою, де ми спробували об’єднати два різних види мистецтв – літературу та живопис. Можна сказати, що він удався – книжка стала дуже популярною та показала, на що здібні митці, якщо відходять від стандартів та бачать майбутнє, а не просто прозу життя, – розповідає Наталя.
«Приключения авантюристов» – роман, який наприкінці минулого року у Європейському літературному конкурсі «Open Eurasia» (Лондон, Великобрітанія) увійшов в шорт-лист найкращих прозаїчних творів сучасності. Це роман про журналістів, відвертий, часами – драматичний, частіше – дуже смішний, такий як і робота журналістів, які завжди на передовій. Перед читачем розгортаються події чотирьох десятиріч життя відомої журналістки Марини Нейолкіної, від дитинства до журналістських вершин. ЇЇ шлях – від зустрічей з президентами та духовними лідерами, до ватажків контрабандистів до митців – це і є пригоди авантюристки, що йде по краю леза, ризикуючи життям «ради нескольких строчек в газете». Біля Марини – її колеги по цеху – медійники, імена яких сьогодні золотими літерами вписані в історію запорізької та української журналістики. Деякі з них вже пішли з життя, як Володимир Філь, Павло Баулін, Віктор Жаров, заливши яскравий слід та великий творчий доробок, й такі, що, дякуючи Богу, живуть і сьогодні. Роман написаний незвичною розкутою мовою, де змішалися стилі і навіть слоги слів, тож читається він з великим інтересом. Ілюстрації до роману зробила Наталя Федорова – відома тележурналістка.
Наталя Кузьменко відповіла на численні питання, підписала книги слухачам. А одну з своїх книг – «Сказки для маленьких взрослых и больших детей» з прекрасними малюнками юної художниці Наташі Скоробогатової – подарувала хлопчику Доброславу Жадану, який цієї осені йде до першого класу.
Вікторія Марева