Рада ЄС подовжила економічні санкції проти Росії на пів року

29 червня Рада ЄС подовжила економічні санкції проти окремих секторів російської економіки на шість місяців — до 31 січня 2021 року.
Це рішення прийнято з огляду на оновлену інформацію щодо стану виконання Мінських угод (що було заплановано до 31 грудня 2015 року), яка була озвучена під час відеоконференції Європейської Ради 19 червня 2020 року. Зважаючи на той факт, що Мінські угоди виконані не повністю, лідери Євросоюзу одноголосно прийняли політичне рішення подовжити економічні санкції проти Росії.
Ці обмежувальні заходи було впроваджено у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні. Вони зачіпають фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також товари зі сфери подвійного призначення.
Економічні санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків та компаній, а також забороняють певні форми фінансової допомоги та посередництва на користь російських фінансових інституцій. До обмежувальних заходів також належить заборона прямого чи непрямого імпорту, експорту чи трансферу усіх товарів, що стосуються оборони. Окрім того, введено заборону на товари подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у Росії. Санкції також обмежують доступ Росії до окремих чутливих технологій, що можуть бути використані в енергетичній сфері Росії, зокрема для виробництва та пошуку нафти.
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