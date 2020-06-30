У Запоріжжі будуть судити нелегальних спиртовиків

У червні фахівці слідчих підрозділів ГУ ДФС у Запорізькій області передали до суду обвинувальний акт відносно виробників фальсифікованого алкоголю.
Так, співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчили кримінальне провадження відносно мешканця Мелітополя, який протягом 2019-2020 років здійснював незаконне виготовлення спирту та алкогольних напоїв, а також їх зберігання та реалізацію (ч.ч.1, 2 ст.204 КК України).
Підпільний цех з виготовлення спирту та алкоголю знаходився у приватному домоволодінні. Фальсифіковану продукцію реалізовували через мережу інтернет та мобільні додатки.
Фігуранту справи загрожує максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.