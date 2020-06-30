Від продажу підакцизних товарів запорізькі громади отримали 66 мільйонів

Запорізькі підприємці і підприємства, які торгують підакцизною продукцією, з початку року сплатили до місцевих бюджетів 66 мільйонів гривень акцизного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 7 мільйонів 518 тисяч або на 13 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Крім того, від ліцензування продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів до скарбниць громад спрямовано 15,3 мільйона гривень. За цей час фахівці податкової служби видали представникам бізнесу 5291 ліцензію, зокрема, 2248 – на право роздрібної торгівлі алкоголем, 1569 – для реалізації тютюну, продовжено термін дії 4781 дозволу, призупинено 477 документів, анульовано 662 тощо.
На даний час суб’єкти господарювання мають 8076 ліцензій. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті Головного управління ДПС у Запорізькій області за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також за січень-травень 2020 року було проведено 239 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За їхніми результатами застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 41,2 мільйона гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області