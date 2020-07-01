Благодійний аукціон «Ідентифікація.UA»: наш новий лот – лялька-мотанка «Большуха»

Благодійний аукціон «Ідентифікація.UA»: наш новий лот - лялька-мотанка «Большуха»

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг  символізує старшу жінку в родині – її мудрість,  вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися  господарством, тримати все  в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки  «Большуха»  додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.

Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.

Лялька-мотанка «Большуха»  виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн.

 Зробити  ставку  можна протягом місяця тут або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

Лялька-мотанка «Большуха»

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Магічні деталі (елементи) оберегу:

  • руки в боки (авторитет);
  • голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду;
  • пояс – зібраність, відповідальність.

Стартова ціна 350.00

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  • Дата закінчення аукціону: 02.08.2020 00:00:00
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