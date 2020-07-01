Благодійний аукціон «Ідентифікація.UA»: наш новий лот – лялька-мотанка «Большуха»

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг символізує старшу жінку в родині – її мудрість, вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися господарством, тримати все в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки «Большуха» додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.
Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.
Лялька-мотанка «Большуха» виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн.
Зробити ставку можна протягом місяця тут або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Лялька-мотанка «Большуха»
Магічні деталі (елементи) оберегу:
- руки в боки (авторитет);
- голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду;
- пояс – зібраність, відповідальність.
Стартова ціна 350.00
- Дата закінчення аукціону: 02.08.2020 00:00:00
Розмістіть свою заявку тутВаша ставка може бути 350.00 або вище
Ставки та учасники аукціону
Платіжні реквізити
Оплата здійснюється наступним способом
|Переказ коштів
|Банківські реквізити будуть передані переможцю аукціону електронною поштою.