За півроку запоріжці отримали у податковій майже 31 тисячу електронних ключів

У січні-червні фахівці податкової служби регіону надали електронні довірчі послуги 13582 громадянам. Усього платники податків отримали 30900 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість відвідувачів пунктів реєстрації збільшилась на 3,5 тисячі, а електронних ключів – на 4,8 тисячі.
За допомогою електронних ключів можна користуватися десятками онлайн податкових сервісів, які пропонує Електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua), а також отримувати послуги від інших державних відомств, організацій і компаній.
Зауважимо, на період карантину надання електронних довірчих послуг здійснюється лише за наявності у клієнтів засобів захисту від респіраторних захворювань та з обмеженою кількістю одночасного перебування людей у приміщеннях відокремлених пунктів реєстрації, в залежності від кількості працюючих робочих місць (на 1 працівника 1 відвідувач).
Докладна інформація про порядок отримання ключів, регламент роботи і контакти підрозділів, а також механізм повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом розміщені на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: https://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області