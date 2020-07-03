До запорізьких податківців надійшло 344 письмові звернення

За перше півріччя громадяни направили до податкової служби регіону 344 письмові звернення, зокрема, 341 заяву та три скарги.
Найчастіше запоріжці інформували податківців про факти ухилення від сплати податків (97 звернень або 28,2% від загальної кількості), цікавились загальнодержавними, місцевими податками і зборами та єдиним внеском (51 звернення або 14,8%), а також питаннями контрольно-перевірочної роботи (53 звернення або 15,4%).
На даний час фахівці органів ДПС області опрацювали 322 документи, ще 22 залишаються на розгляді. Відповіді громадянам надані без порушення термінів.
Нагадуємо, звернення можна надати кількома способами:
– поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до ДПС за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166;
– засобами телефонного зв’язку контакт-центру ДПС за телефонним номером: 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок “3”;
– електронною поштою на адресу zp.zvernennya@tax.gov.ua (у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання);
– під час особистого прийому.
Головне управління ДПС у Запорізькій області