Тетяна Піскарьова та Оксана Пекун заспівали дуетом!

Пісню « Сестра» Тетяна Піскарьова написала під час карантину і запропонувала заспівати своїй подрузі і творчій сестрі – Оксані Пекун.
Всі репетиції , підготовка до запису, зйомок відео відбувались он-лайн .
12 травня, під час послаблення карантину, пісню записали у студії і відзняли відео. Співачки відчули, що їх голоси і душі злились в унісон.
Пісня « Сестра» – присвячена близьким та рідним людям, подругам, які відчувають одна одну, як рідні сестри.
Під час створення відео, на своїх сторінках у соц. мережах, Тетяна та Оксана, запропонували підписникам надсилати фото зі своїми сестрами та рідними. У відео ви побачите справжні та щирі, неймовірно теплі фото реальних сестер, подруг, близьких та рідних людей.
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Сл.та муз.: Тетяна Піскарьова
Аранжування: Руслан Бащенко
Запис та зведення: Ігор Добрянський, студія звукозапису « VanGog»
Відеозйомка та монтаж: Костянтин Косянчук, студія Diamant Video
Директор: Маша Бобровська, Наталя Маслова
Продюсер: Андрій Лєсніков, Володимир Коваленко
Відео можна переглянути тут: