В Запоріжжі відбувся онлайн-форум щодо місцевої демократії

Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» провів онлайн-форум «Місцева демократія – ефективний розвиток громад». Цей захід мав на меті обмін досвідом громадських активістів, які беруть участь у здійсненні проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». На форумі презентовано досягнення громад області у впровадженні місцевої демократії, напрацювання щодо змін до нормативно-правової бази громад для посилення участі громадян у прийнятті рішень. У заході взяли участь представники територіальних громад і місцевої влади з шести районів Запорізької області.
На початку цієї віртуальної зустрічі голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», керівник проекту Тамара Огородова розповіла про важливість впровадження демократії участі, про особливості різних форм взаємодії громадянина з владою, таких як референдум, громадські ініціативи, збори громадян, громадські слухання, громадські експертизи, консультації, створення органів самоорганізації населення (ОСН), громадських рад і т.і.
Тамара Огородова зазначила, що з усіх цих форм лише місцевий референдум має прямі правові наслідки. Інші форми відіграють дорадчу функцію, але недооцінювати їх не слід. Адже від демократії виграє не тільки суспільство, отримуючи підзвітну й підконтрольну владу й ефективне вирішення своїх проблем. У сучасних умовах владі теж не вигідно і небезпечно не залучати громадян до вирішення суспільних справ, тому що в такому випадку громадянські акції можуть стати стихійними й деструктивними. До того ж у взаємодії з суспільством влада покращує свій імідж за рахунок ефекту відкритості. Підвищується рівень лояльності до влади.
- Демократія участі передбачає безпосередню участь громадянина в місцевому самоврядуванні. Саме цим вона й відрізняється від представницької демократії, – підкреслила Тамара Огородова. – Якщо розвивається демократія участі, в кінцевому результаті у влади і громади виробляється однакове чи подібне розуміння проблем, напрямків та шляхів їх вирішення, спільне бачення майбутнього громади, на яке всі готові будуть працювати гуртом. Таким чином залучаються додаткові інтелектуальні, фізичні, організаційні та й матеріальні ресурси, у тому числі за рахунок грантів, що нерідко створює синергетичний ефект, у кілька разів підвищує можливості громади. Разом з тим демократія участі, різні органи самоорганізації населення не можуть підміняти представницьку демократію й органи влади. Ефективне управління можливе лише за умови збалансованого поєднання цих двох видів демократичних механізмів.
Під час форуму йшлося і про обмеження у впровадженні демократії участі. По-перше, вона можлива лише в межах порівняно невеликих територіальних спільнот. По-друге, існує ризик ухвалення некомпетентних рішень. По-третє, існують об’єктивні технічні проблеми (наприклад, відсутність приміщень для зборів і т.і.).
Попри це, існують різні форми органів самоорганізації населення. Це, наприклад, комітети районів у містах, де немає районних рад, будинкові, вуличні, квартальні комітети, сільські й селищні ради. Вони, крім контрольної функції, розглядають звернення громадян, ведуть прийом. Органам самоорганізації населення можуть делегуватися владні повноваження й відповідні кошти. Тамара Огородова навела багато прикладів успішної діяльності будинкових комітетів як однієї з первісних форм самоорганізації населення. Скажімо, в колишньому запорізькому гуртожитку за адресою вул. Українська, 37 наведено лад, і тепер він підтримується постійно. В будинку є навіть консьєржка.
Безліч прикладів успішної взаємодії влади і громади навели й інші учасники форуму.
- Проведений 29 листопада 2019 року Благодійним фондом «Єдність за майбутнє» семінар-тренінг дав поштовх для активізації у Вільнянську діяльності різноманітних форм самоорганізації населення, – розповів Заступник Вільнянського міського голови Віктор Плахотя. – Зараз у місті діють 11 ОСББ, впливові громадські організації «Ніхто крім нас» і «Ми можемо». Особливо вражають успіхи ГО «Ми можемо», яка опікується дітьми з особливими потребами. Активістки закупили швейні машинки й шиють гарні пляжні сумки, які користуються великим попитом. І влада не стоїть осторонь. Цього року внесено зміни в програму соціального захисту, й на допомогу сім’ям, де виховуються діти з особливими потребами, додатково виділено 100 тис.грн.
- Широківська об’єднана територіальна громада складається з 28 сіл, – підхоплює заступник голови Широківської ОТГ Ольга Ставицька, – об’єднати їх було нелегко, адже в кожного села є свої інтереси й особливості. Тому дуже своєчасним і доречним був семінар-тренінг «Посилення ролі ініціативних груп та органів самоорганізації населення», проведений Благодійним фондом «Єдність за майбутнє» 26 грудня минулого року. Після тренінгу було організовано інформаційні зустрічі з населенням, створено громадські організації. Наприклад, учасники бойових дій на сході України об’єдналися в ГО «З Україною в серці». Найстарших мешканців Широківської громади представляє Поважна рада, а молодих – Молодіжна рада.
- Ми починали з вивчення законодавства, в якому допоміг семінар-тренінг, проведений Благодійним фондом «Єдність за майбутнє» 27 лютого цього року, – додає депутатка Молочанської міської ради Олена Остролуцька. – теоретичне й практичне навчання допомогло створити дві ініціативні групи, 11 ОСББ, дві громадські організації. Семінар дав поштовх і розбудив ініціативних людей. Заслуговує окремої розповіді діяльність громадської організації «Відбудуємо Молочанськ разом». Активісти навели лад у міському парку, можна сказати, дали йому друге життя. Тут не тільки прибрали й покосили траву. Міська влада підтримала ініціативу громадян, і в парку було проведено освітлення, встановлено нові лавки. Хочу щиро подякувати Тамарі Огородовій за те, що проект «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад» допоміг мешканцям Молочанська повірити в себе, в те, що зміни на краще можливі.
Таку ж велику роботу проведено і в Долинській об’єднаній територіальній громаді. Як повідомила директор КЗ «Центр культури та дозвілля» Долинської сільської ради, депутат Ольга Галушка, після проведення в Долинському 26 вересня минулого року семінару-тренінгу «Посилення ролі ініціативних груп та органів самоорганізації населення» тут також створено дві громадські організації («Я зможу» та «Вас почують»), проведено кілька зустрічей зі створення органів самоорганізації населення. Успішно діють молодіжна рада, ветеранська організація.
Під час форуму було також презентовано здобутки Смирновської об’єднаної територіальної громади Більмацького району, представники якої через технічні проблеми не змогли вийти на зв’язок з іншими учасниками. Семінар-тренінг «Посилення ролі ініціативних груп та органів самоорганізації населення» Благодйним фондом «Єдність за майбутнє» тут було проведено 27 жовтня минулого року. Після цього відбулися інформаційні зустрічі з громадянами в різних селах, створено вуличний комітет у селі Олексіївка. В громаді успішно діє громадська організація «Об’єднання громадян».
- Хоч у нас органів самоорганізації населення поки що немає, громадська активність після проведення семінару-тренінгу «Посилення ролі ініціативних груп та органів самоорганізації населення» значно посилилася, – Відзначила секретар Біленьківської сільської ради Катерина Печуріна. – У громаді здійснено проект соціальної дії «Прибиремо громаду разом». Загальний бюджет проекту склав 28,5 тис. грн. В рамках проекту придбано 3 коси, 35 граблів, 10 лопат, 10 сап, 10 вил, 15 мітел, 900 мішків для сміття, 200 пар рукавичок, 5 корзин. Крім того придбано бензотримери. Громадяни навіть виграли грант для закупівлі пресу для роздільного збору сміття. Плідно працює громадська організація, яка підтримує дітей з особливими потребами. Нещодавно нею придбано інтерактивні іграшки.
Під час форуму громадським активістом Андрієм Матрієм було також презентовано роботу над змінами до Статуту громади м.Запоріжжя, який прийнято ще 2006 року і багато його положень уже не відповідають чинному законодавству.
Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова подякувала всім учасникам представницького онлайн-форуму за активне обговорення й громадську активність
Олександр Дорошенко
Захід відбувся в рамках проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення».