Запорізький бізнес спрямував на соціальні гарантії чотири мільярди

За перше півріччя запорізькі роботодавці сплатили 4 мільярди 242 мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (без показників великих підприємств, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 196 мільйонів або на 4,8 відсотка.
Керівник податкової служби регіону наголосив, що кожного місяця компанії, установи і підприємці спрямовують до пенсійного і соціальних фондів, у середньому, понад 700 мільйонів, що перевищило минулорічний показник на 30 мільйонів.
Так, у січні-червні суб’єкти господарювання м. Запоріжжя направили 2 мільярди 196 мільйонів гривень єдиного внеску, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 670 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 394,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 285,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 117 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 112 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 112 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 107,8 мільйона тощо.
Усього в органах ДПС області зареєстровано 175038 платників єдиного внеску, що на 6260 більше, ніж торік.
Нагадаємо, з актуальною інформацією щодо змін законодавства, зокрема, стосовно адміністрування єдиного внеску, можна ознайомитися на сайті ГУ ДПС у Запорізькій області у розділі “Новини”: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark.
Головне управління ДПС у Запорізькій області