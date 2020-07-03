Запорізький Центр авторської пісні запрошує на пісенну зустріч «Співаємо Берковського!»

Віктор Семенович Берковський (13.07.1932 – 22.07.2005) – один з фундаторів та класиків композиторського напрямку в авторській пісні. Народився у Запоріжжі, навчався
у зош № 50. Після закінчення Інституту сталі і сплавів у Москві, 9 років працював на заводі «Дніпроспецсталь». Знаний металуг, професор МІСІС. Пісні почав писати у 1957 році. Йго твори увішли у численні збірки, антології, платівки та диски. Творчо співпрацював з Юрієм Візбором та Сергієм Нікітіним. Був художнім керівником пісенного проекту «Песни нашего века». На честь видатного земляка на будинку, де він мешкав у Запоріжжі, у 2008 році була встановлена меморіальна дошка. Нещодавно, її автор, скульптор Борис Чак, доповнив її унікальною цікавинкою – підставкою для квітів у вигляді гітари. А запорізька бардівська спільнота, скориставшись можливістю зібратися в середині літнього сезону (у пригоді стався карантин), напередодні дня народження митця, вирішила запросити запоріжців на пісенну зустріч до меморіальної дошки. Улюблені пісні пролунають у виконанні артистів Театру поетичної пісні під керівництвом Олени Алексєєвої, тріо «Неслыханная Прибыль» та інших.
Захід відбувається за організаційної підтримки КЗ «ПК «Титан».
Отже, чекаємо на вас 8 липня за адресою проспект Металургів 3. Початок співів о 18.30.