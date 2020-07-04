Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак» став переможцем у номінації “Топ-лідер трансформацій” рейтингу БІЗНЕСУ

Рейтинг складено серед найкращих керівників-трансформерів компаній, яким вдалося ефективно працювати у нових економічних та соціальних умовах
Також «Фармак» відзначили як відповідального роботодавця за забезпечення ефективності роботи вдома та убезпечення працівників
Протягом двох місяців команда журналу «Бізнес» аналізувала кейси вітчизняних підприємців, які спромоглися в непростий час зберегти ділову активність, а деякі — навіть розширити «горизонт планування» і побачити власну справу успішною, зміненою, адаптованою до нових викликів.
«”Фармак” був готовий до вирішення проблем, які виникли під час коронакризи. Ми багато інвестуємо як у розвиток нашого виробничого потенціалу, так і в IT-ресурси, для того щоб ефективно планувати, управляти та аналізувати дані. Коли в Україні було оголошено карантин, компанія одразу перевела майже 500 людей на дистанційну роботу. Решта знаходились на підприємстві. Ми винайняли близько 40 мікроавтобусів для перевезення співробітників з дотриманням усіх вимог: маски, обмеження за кількістю пасажирів. І підприємство працювало увесь час, не зупиняючи виробництво. Звичайно в такий складний час ми б хотіли відчувати підтримку з боку держави. В Україні сильна фармацевтика, тому хочеться, щоб галузь офіційно віднесли до пріоритетних, як це вже зробили з АПК, транспортною інфраструктурою, курортно-рекреаційною сферою, машинобудуванням та переробною промисловістю. Сподіваюсь, що Кабінет міністрів рано чи пізно прийме це рішення, і ми зможемо розвиватись ще швидше», – зазначив Володимир Костюк.
Тетяна Писана
Старший фахівець
Департамент корпоративних
комунікацій