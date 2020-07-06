Ринок праці Запорізької області

Станом на 03 липня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,1 тис. осіб, з них 19,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 03 липня 2020 року – 1425 одиниць (у м. Запоріжжі – 680 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 18 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 14 безробітних).
З початку липня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 243 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 155 безробітних осіб, які перебували на обліку.